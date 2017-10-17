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11:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Амур» пополнил защитник под два метра

Рост Марка Янчевского 199 см, вес — 90 кг.

Хоккейный клуб «Амур» пополнился 19-летним защитником воспитанником магнитогорского хоккея Марком Янчевским. Его рост 199 см, вес 90 кг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В нынешнем сезоне Марк Янчевский провёл 10 игр в Молодёжной хоккейной лиге за команду «Стальные Лисы» из Магнитогорска, отметившись 5 голевыми передачами при полезности «+7».

Также он сыграл 5 матчей в Высшей хоккейной лиги за клуб «Зауралье» из Кургана, набрав 3 очка (2+1) при полезности «+6».

Всего за карьеру в МХЛ на его счету 119 матчей и 38 очков (8+30) при показателе полезности «+30».

В составе главной команды «Металлурга» Янчевский принимал участие только в предсезонных турнирах.

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