Хабаровский «Амур» пополнил защитник под два метра

Хоккейный клуб «Амур» пополнился 19-летним защитником воспитанником магнитогорского хоккея Марком Янчевским. Его рост 199 см, вес 90 кг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В нынешнем сезоне Марк Янчевский провёл 10 игр в Молодёжной хоккейной лиге за команду «Стальные Лисы» из Магнитогорска, отметившись 5 голевыми передачами при полезности «+7».



Также он сыграл 5 матчей в Высшей хоккейной лиги за клуб «Зауралье» из Кургана, набрав 3 очка (2+1) при полезности «+6».



Всего за карьеру в МХЛ на его счету 119 матчей и 38 очков (8+30) при показателе полезности «+30».



В составе главной команды «Металлурга» Янчевский принимал участие только в предсезонных турнирах.