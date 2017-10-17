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01:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф?

Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.

Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 9, 16.10.2017, 15:30
Сибирь
0Куньлунь3

Зубов выпустил «Сибирь» из-под контроля?

Новосибирцы всухую проиграли «Куньлуню» — 0:3. Вратарь гостей Магнус Хелльберг оформил четвёртый «сухарь» в сезоне, отразив 17 бросков по воротам, а его команда впервые выиграла в Новосибирске, прервав серию из четырёх поражений. В свою очередь коллектив Павла Зубова проиграл в четвёртый раз подряд, слабо действуя и в обороне, и в атаке. Похоже, тренер выпустил ситуацию из-под контроля, что-то сбилось в механизме сибиряков. Не доиграл встречу до конца и чешский голкипер «Сибири» Александр Салак, уступивший в концовке третьего периоде место Рейзвиху. Голами у «драконов» отметились Вольски, Кинрейд и Хлыстов. «У нас, к сожалению, больше чем полкоманды вышли с миленькими личиками, а в хоккее играют наглые морды. Всё остальное бренно», — отметил главный тренер новосибирцев после встречи.

Кошелев вырвал победу для «Авангарда»

Омичи оказались сильнее «Адмирала» — 3:2. В отличие от другого сибирского клуба, хоккеисты Андрея Скабелки проявили характер и добились приемлемого для себя результата, ступая в счёте после первого периода. Победу хозяевам принёс Семён Кошелев, поразивший ворота Игоря Бобкова за несколько минут до окончания третьей двадцатиминутки. Таким образом, «моряки» потерпели первое поражение под руководством шведского специалиста Фредрика Стиллмана. «Авангард» серьёзно перебросал соперника в створ (40−18), больше всех постарался форвард Илья Михеев, оформивший дубль. Теперь «ястребы» отправляются на выезде, в Москве перед игрой со «Спартаком» к ним присоединится защитник Максим Чудинов.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 9, 16.10.2017, 16:30
Барыс
1Амур3

«Амур» приятно удивляет

«Барыс» дома проиграл «Амуру» — 1:3. Хабаровчане в последнее время приятно удивляют. Команда Андрея Мартемьянова выиграла уже четвёртый матч подряд, подтвердив свои серьёзные намерения побороться за зону плей-офф на Востоке. Команда воспрянула духом, у неё многое получается. Ворота Карлссона поразили Ли, Клопов и Бывальцев. Отметим, что Бывальцев набирает очки восемь встреч подряд, Ли — шесть. В составе хозяев единственную шайбу при счёте 0:3 забросил Пушкарёв. Метсоле, отразившему 34 броска, не хватило совсем немного, чтобы отыграть на ноль во второй раз подряд. Отметим, что нападающий хабаровчан Александр Фролов провёл 300-й матч в КХЛ. Серьёзное достижение.

Характер «Автомобилиста»

Клуб из Екатеринбурга в овертайме дожал «Югру» — 3:2. Команда Анатолия Емелина уступила в третий раз подряд. Отметим, что не попали в состав ханты-мансийцев Антон Курьянов, Дмитрий Макаров, Евгений Скачков, Александр Акмальдинов. Их игра не устраивает тренерский штаб. К слову, гости могли рассчитывать на три очка, но пропустили от Паре за минуту и 41 секунду да окончания третьего периода, заменив Коваржа на шестого полевого хоккеиста. В овертайме победу уральцам принёс форвард Гареев, а «Югре» осталось довольствоваться очком.

«Магнитка» не оставила шансов «Словану»

«Металлург» уверенно выиграл у «Слована» — 4:1. Команда Ильи Воробьёва отлично сыграла в большинстве, трижды отличившись в формате 5 на 4. Дубль у защитника Никиты Пивцакина (2+1), не обошлось и без главного голеодора магнитогорцев — Сергея Мозякина (1+1). Примечательно, что «орлы» последовали примеру сопернику и тоже забили в большинстве, но огорчили Кошечкина лишь один раз. Во втором отрезке встречи автором гола стал Колби Дженовей. «Слован» проиграл в третий раз подряд, работы нового главного тренера Эдуарда Занковца особо не видно.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 9, 16.10.2017, 17:00
Трактор
0ЦСКА3

ЦСКА тоже решил побеждать сериями

«Трактор» дома не справился с ЦСКА — 0:3. Видимо, в московское команде решили, что они ничем не хуже СКА и «Йокерита», решив побеждать сериями. Этот успех стал для «армейцев» восьмым кряду. Голкипер гостей Ларс Юханссон отразил 24 броска и отыграл на ноль. Челябинцы старались действовать активно, однако класс и мастерство ЦСКА заметно сказывались. Команда Игоря Никитина выглядела заметно увереннее. В итоге Францоуза огорчили Григоренко, Ничушкин и Шумаков. Валерий и Сергей забили в ворота родного для себя клуба.

Кризис «Витязя»

«Лада» выиграла у «Витязя» — 3:1. У команды Валерия Белова наметился явный кризис. Подольчане проигрывают уже в пятый раз подряд. Возможно, пришло время что-то менять, так как соперники не дремлют и постепенно уходят в отрыв. Ещё и тольяттинцы на домашнем льду традиционно являются для «витязей» неудобным соперником. В итоге гости, перебросав соперника, не увезли из Тольятти ни одного очка. Голы Нестерова, Зернова и Капустина помогли «Ладе» хоть как-то скрасить горечь от нахождения на последнем месте Востока.

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