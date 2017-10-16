Нападающий «Барыса» назвал причины поражения от «Амура»

Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал причины поражения от хабаровского «Амура» (1:3).

Этот результат прервал трехматчевую победную серию «Барыса», а «Амур» выиграл четвертую подряд встречу.

— «Амур» цепко играл в обороне. Все наши атаки сходили на нет. Блокировали многие наши броски. Возможно, у нас усталость накопилась, — сказал Маркелов.

— Соперник сейчас находится на выезде, вряд ли он свежее…

— Согласен. Я не ищу оправданий. Но они нас сегодня переиграли.

— Голкипер соперников Юха Метсола сегодня был в ударе, как и в матче с «Авангардом». Почему не удалось пробить его раньше?

— Отмечу, что полевые игроки ему очень сильно помогали, блокировуя броски. Да, здорово сыграл вратарь, но и нам в какие-то моменты не хватило точности.

— Вы сегодня были одним из самых полезных игроков во время меньшинства в составе «Барыса».

— Я всегда стараюсь быть полезным клубу. И когда тебя выпускают во время меньшинства, это говорит о доверии. И тут нет выбора — блокировать бросок или нет. Нужно делать все возможное, чтобы шайба не залетела в наши ворота. И это делаю не только я — все ребята блокируют броски. Это нормально.