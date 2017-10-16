Нападающий «Барыса» назвал причины поражения от «Амура»
Астанинский клуб проиграл на своем льду.
Астанинский клуб проиграл на своем льду.
Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал причины поражения от хабаровского «Амура» (1:3).
Этот результат прервал трехматчевую победную серию «Барыса», а «Амур» выиграл четвертую подряд встречу.
— «Амур» цепко играл в обороне. Все наши атаки сходили на нет. Блокировали многие наши броски. Возможно, у нас усталость накопилась, — сказал Маркелов.
— Соперник сейчас находится на выезде, вряд ли он свежее…
— Согласен. Я не ищу оправданий. Но они нас сегодня переиграли.
— Голкипер соперников Юха Метсола сегодня был в ударе, как и в матче с «Авангардом». Почему не удалось пробить его раньше?
— Отмечу, что полевые игроки ему очень сильно помогали, блокировуя броски. Да, здорово сыграл вратарь, но и нам в
— Вы сегодня были одним из самых полезных игроков во время меньшинства в составе «Барыса».
— Я всегда стараюсь быть полезным клубу. И когда тебя выпускают во время меньшинства, это говорит о доверии. И тут нет выбора — блокировать бросок или нет. Нужно делать все возможное, чтобы шайба не залетела в наши ворота. И это делаю не только я — все ребята блокируют броски. Это нормально.
Напомним, «Барыс» проиграл на своем льду проиграл «Амуру» со счетом 1:3. Единственной шайбой за столичный клуб отметился нападающий Константин Пушкарев.
|Евгений Корешков
|Андрей Мартемьянов
|Хенрик Карлссон 57:43
|Юха Метсола
|2-й период
|Олег Ли (А. Бывальцев, Т. Зогорна)
|25:13
|Томаш Зогорна
|34:27
|Алексей Бывальцев
|36:51
|3-й период
|45:55
|Павел Акользин
|Дмитрий Клопов (Вяч. Ушенин, В. Атюшов)
|47:57
|Алексей Бывальцев (Т. Зогорна)
|48:59
|50:14
|Роман Старченко
|57:25
|Константин Пушкарев (М. Фраттин, К. Даллмэн)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)