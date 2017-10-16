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02:08 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» назвал причины поражения от «Амура»

Астанинский клуб проиграл на своем льду.

Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал причины поражения от хабаровского «Амура» (1:3).

Этот результат прервал трехматчевую победную серию «Барыса», а «Амур» выиграл четвертую подряд встречу.

— «Амур» цепко играл в обороне. Все наши атаки сходили на нет. Блокировали многие наши броски. Возможно, у нас усталость накопилась, — сказал Маркелов.

— Соперник сейчас находится на выезде, вряд ли он свежее…
— Согласен. Я не ищу оправданий. Но они нас сегодня переиграли.

— Голкипер соперников Юха Метсола сегодня был в ударе, как и в матче с «Авангардом». Почему не удалось пробить его раньше?
— Отмечу, что полевые игроки ему очень сильно помогали, блокировуя броски. Да, здорово сыграл вратарь, но и нам в какие-то моменты не хватило точности.

— Вы сегодня были одним из самых полезных игроков во время меньшинства в составе «Барыса».
— Я всегда стараюсь быть полезным клубу. И когда тебя выпускают во время меньшинства, это говорит о доверии. И тут нет выбора — блокировать бросок или нет. Нужно делать все возможное, чтобы шайба не залетела в наши ворота. И это делаю не только я — все ребята блокируют броски. Это нормально.

Напомним, «Барыс» проиграл на своем льду проиграл «Амуру» со счетом 1:3. Единственной шайбой за столичный клуб отметился нападающий Константин Пушкарев.

Барыс 1:3
(0:0, 0:1, 1:2)
Амур
16.10.2017, 16:30 Зрители: 5385 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Андрей Мартемьянов
Вратари
Хенрик Карлссон 57:43 Юха Метсола
2-й период
Олег Ли (А. Бывальцев, Т. Зогорна) 25:13
Томаш Зогорна 34:27
Алексей Бывальцев 36:51
3-й период
45:55 Павел Акользин
Дмитрий Клопов (Вяч. Ушенин, В. Атюшов) 47:57
Алексей Бывальцев (Т. Зогорна) 48:59
50:14 Роман Старченко
57:25 Константин Пушкарев (М. Фраттин, К. Даллмэн)
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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