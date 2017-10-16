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19:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» на своем льду обыграл «Адмирал»

МОСКВА, 16 окт — Р-Спорт. Омский «Авангард» на своем льду обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Омске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Илья Михеев (25-я и 37-я минуты), также отличился Семен Кошелев (57). У гостей шайбы забросили Павел Макаренко (20) и Владимир Ткачев (45).

В следующем матче КХЛ «Авангард» 19 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Адмирал» днем ранее встретится в Астане с местным «Барысом».

Авангард 3:2
(0:1, 2:0, 1:1)
Адмирал
16.10.2017, 16:00 Зрители: 6070 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Фредрик Стиллман
Вратари
Доминик Фурх Игорь Бобков 58:34
1-й период
Шейон Моррисонн 09:17
Шейон Моррисонн 09:17
16:38 Евгений Медведев
Павел Макаренко 19:22
2-й период
Оскар Бартулис 22:47
24:01 Илья Михеев (Э. Густафссон, А. Петерссон)
Оскар Бартулис 32:46
36:06 Илья Михеев (М. Минеев, В. Пьянов)
Оскар Бартулис 38:55
3-й период
42:49 Евгений Назаркин
Владимир I Ткачев (Р. Саболич) 44:48
Иван Гавриленко 53:44
56:35 Семен Кошелев (В. Пьянов)
57:36 Кирилл Семенов
58:17 Валентин Пьянов
Статистика
16 Штрафное время 41
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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