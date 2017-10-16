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«Авангард» на своем льду обыграл «Адмирал»
МОСКВА, 16 окт —
МОСКВА, 16 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в Омске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Илья Михеев (25-я и 37-я минуты), также отличился Семен Кошелев (57). У гостей шайбы забросили Павел Макаренко (20) и Владимир Ткачев (45).
В следующем матче КХЛ «Авангард» 19 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Адмирал» днем ранее встретится в Астане с местным «Барысом».
|Андрей Скабелка
|Фредрик Стиллман
|Доминик Фурх
|Игорь Бобков 58:34
|1-й период
|Шейон Моррисонн
|09:17
|Шейон Моррисонн
|09:17
|16:38
|Евгений Медведев
|Павел Макаренко
|19:22
|2-й период
|Оскар Бартулис
|22:47
|24:01
|Илья Михеев (Э. Густафссон, А. Петерссон)
|Оскар Бартулис
|32:46
|36:06
|Илья Михеев (М. Минеев, В. Пьянов)
|Оскар Бартулис
|38:55
|3-й период
|42:49
|Евгений Назаркин
|Владимир I Ткачев (Р. Саболич)
|44:48
|Иван Гавриленко
|53:44
|56:35
|Семен Кошелев (В. Пьянов)
|57:36
|Кирилл Семенов
|58:17
|Валентин Пьянов
|16
|Штрафное время
|41
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)