В чемпионате Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери
«Амур» одержал четвертую победу подряд, на выезде обыграв «Барыс»
МОСКВА, 16 окт —
МОСКВА, 16 окт —
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Астане, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хабаровчан. В составе победителей шайбы забросили Олег Ли (26-я минута), Дмитрий Клопов (48) и Алексей Бывальцев (49). Автором гола у хозяев стал Константин Пушкарёв (58).
В следующем матче 18 октября «Амур», одержавший четвертую победу подряд, на выезде сыграет с