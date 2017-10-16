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19:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Амур» одержал четвертую победу подряд, на выезде обыграв «Барыс»

МОСКВА, 16 окт — Р-Спорт. Хоккеисты хабаровского «Амура» нанесли поражение астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Астане, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хабаровчан. В составе победителей шайбы забросили Олег Ли (26-я минута), Дмитрий Клопов (48) и Алексей Бывальцев (49). Автором гола у хозяев стал Константин Пушкарёв (58).

В следующем матче 18 октября «Амур», одержавший четвертую победу подряд, на выезде сыграет с ханты-мансийской «Югрой», а «Барыс» в этот же день примет владивостокский «Адмирал».

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