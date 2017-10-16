Серия из трех матчей между «Питтсбургом» и СКА — фантастика? Совсем нет
Интересная новость — НХЛ задумалась о том, чтобы отменить свой «Матч звезд» для того, чтобы в январе проводить игры в Европе.
Интересная новость — НХЛ задумалась о том, чтобы отменить свой «Матч звезд» для того, чтобы в январе проводить игры в Европе.
Это только проект, но тема интересная. Смотрите, что есть сейчас. НХЛ каждый год проводит звездный
Вплоть до 1978-го, за исключением 1966 года, «Матч звезд» проводился в каждом сезоне. Но в 1979 году его отменили, потому что сборная звезд НХЛ сыграла против сборной СССР. Вы помните тот Кубок вызова, когда три матча прошли в
Это была первая, но не последняя измена НХЛ своей традиции. Вот когда еще не было звездных шоу.
1987 год — Рандеву между сборными СССР и НХЛ, два матча в Квебеке.
1995 — локаут в НХЛ.
2005 — снова локаут.
2006 — Олимпиада в Турине, под которую и так вырубили большое окно в календаре регулярного чемпионата НХЛ.
2010 — Олимпиада в Ванкувере.
2013 — локаут.
2014 — Олимпиада в Сочи.
В этом сезоне «Матч звезд» пройдет в Тампе (27 и 28 января). Но как вы видите, звездное шоу перестало быть обязаловкой.
И вот репортер Крис Джонсон из Sportsnet сообщает, что НХЛ снова может в это недельное окно в календаре убрать «Матч звезд» для того, чтобы проводить международные поединки. Пока нет конкретики, что именно это будет. Может, сборная НХЛ сыграет против сборной КХЛ — или обладатель Кубка Стэнли сразится в трех матчах с владельцем Кубка Гагарина. Или это будет визит нескольких клубов НХЛ в Европу для того, чтобы провести там официальные матчи регулярного чемпионата.
Вопрос подвешен, и это будет решено в переговорах между лигой и профсоюзом игроков. Но понятно, что это принесет побольше выгоды НХЛ, которая отказалась от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» впервые в истории сыграли в Китае, и это показало новый курс лиги — нужно захватывать новые рынки.
НХЛ уже подписала контракт с европейским бизнесменом Якой Ледником для того, чтобы он разработал стратегию по взаимодействию с хоккеем Старого Света. Но я скажу без стратегии: три матча между «Питтсбургом» и СКА вызовут сногсшибательный интерес — как минимум, в России. Да и в Америке еще не забыли, кто такие Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов.