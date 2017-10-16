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17:07 (мск), источник: Советский спорт

Серия из трех матчей между «Питтсбургом» и СКА — фантастика? Совсем нет

Интересная новость — НХЛ задумалась о том, чтобы отменить свой «Матч звезд» для того, чтобы в январе проводить игры в Европе.

Источник: Советский спорт

Это только проект, но тема интересная. Смотрите, что есть сейчас. НХЛ каждый год проводит звездный уик-энд. Традиция родилась еще в 1947 году, когда сборная лиги сыграла против «Торонто».

Вплоть до 1978-го, за исключением 1966 года, «Матч звезд» проводился в каждом сезоне. Но в 1979 году его отменили, потому что сборная звезд НХЛ сыграла против сборной СССР. Вы помните тот Кубок вызова, когда три матча прошли в Нью-Йорке? В третьем Советский Союз выиграл со счетом 6:0, а сухарь сделал молодой Владимир Мышкин.

Это была первая, но не последняя измена НХЛ своей традиции. Вот когда еще не было звездных шоу.

1987 год — Рандеву между сборными СССР и НХЛ, два матча в Квебеке. Мини-серия завершилась со счетом 1−1.

1995 — локаут в НХЛ.

2005 — снова локаут.

2006 — Олимпиада в Турине, под которую и так вырубили большое окно в календаре регулярного чемпионата НХЛ.

2010 — Олимпиада в Ванкувере.

2013 — локаут.

2014 — Олимпиада в Сочи.

В этом сезоне «Матч звезд» пройдет в Тампе (27 и 28 января). Но как вы видите, звездное шоу перестало быть обязаловкой.

И вот репортер Крис Джонсон из Sportsnet сообщает, что НХЛ снова может в это недельное окно в календаре убрать «Матч звезд» для того, чтобы проводить международные поединки. Пока нет конкретики, что именно это будет. Может, сборная НХЛ сыграет против сборной КХЛ — или обладатель Кубка Стэнли сразится в трех матчах с владельцем Кубка Гагарина. Или это будет визит нескольких клубов НХЛ в Европу для того, чтобы провести там официальные матчи регулярного чемпионата.

Вопрос подвешен, и это будет решено в переговорах между лигой и профсоюзом игроков. Но понятно, что это принесет побольше выгоды НХЛ, которая отказалась от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» впервые в истории сыграли в Китае, и это показало новый курс лиги — нужно захватывать новые рынки.

НХЛ уже подписала контракт с европейским бизнесменом Якой Ледником для того, чтобы он разработал стратегию по взаимодействию с хоккеем Старого Света. Но я скажу без стратегии: три матча между «Питтсбургом» и СКА вызовут сногсшибательный интерес — как минимум, в России. Да и в Америке еще не забыли, кто такие Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов.

Питтсбург Пингвинз
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