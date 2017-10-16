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06:05 (мск), источник: ДЕЙТА

В «Адмирале» появится новый нападающий

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подписал контракт с нападающим Иваном Фищенко, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» в преесс-службе хоккейного клуба «Адмирал», в настоящее время контракт с игроком находится на регистрации в континтальной хоккейной лиге.

Иван Фищенко — воспитанник омской школы хоккея, игрок местного «Авангарда». В этой команде он начал профессиональную карьеру в сезоне континентальной хоккейной лиги 2014/2015. Иван Фищенко провёл в КХЛ 115 матчей, забросил 7 шайб и сделал 8 голевых передач. В сезоне 2017/2018 22-летний нападающий играл лишь в одном матче и очков результативности не заработал. Относительно небольшие показатели связаны с тем, что у Ивана в «Авангарде» было мало игровой практики, и он проводил на льду за матч 2−3 смены.

Из регалий Ивана Фищенко отметим кубок Харламова 2013 года, а также серебряную медаль молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной России. Интересно, что Иван завоевал приз зрительских симпатий по итогам кубка мира среди молодежных клубных команд 2013 года.

Напомним, что именно с омским «Авангардом» «Адмирал» проведет очередной матч выездного турне 16 октября в 23 часа по владивостокскому времени. Счёты у команд довольно свежие — «ястребы» нынешней весной выбили приморцев из плей-офф Кубка Гагарина.

Дмитрий Санников.

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