Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Умер актер Дмитрий Марьянов
«Умные» урны установят в Москве
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
15.10
ЛокомотивБ6
Северсталь5
Хоккей. КХЛ
15.10
СКАОТ2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
15.10
Динамо Мн1
Сочи3
Хоккей. КХЛ
15.10
ХК Динамо3
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
15.10
Динамо Р1
Торпедо НН3
Хоккей. КХЛ
15.10
Йокерит2
Салават Юлаев0
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Аргентинское танго втроем: Икарди приговорил «Милан» в дерби
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
01:50 (мск), источник: Prosports.kz

Игрок «Барыса» дисквалифицирован на один матч

Артем Лихотников наказан за драку с Брэндоном Дефацио в матче «Барыс» — «Куньлунь», сообщает сайт КХЛ.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча, который состоялся в субботу и принял следующее решение: В соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в разных матчах на игрока «Барыса» Артема Лихотникова накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф, говорится в сообщении.

Также спортивно-дисциплинарный комитет на основании представленных материалов принял решение переквалифицировать наложенное на нападающего «Куньлуня» Брэндона Дефацио наказание по Правилу 528 б, п. 3 (Драки или грубость) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) — п. 3.3. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 528 б, п. 1 (Драки или грубость) — Большой штраф (5 мин.) — п. 3.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также, основываясь на данных представленных материалов, принято решение оставить без изменений наложенное на Дефацио наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В соответствии с п. 4.2.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в одном матче на игрока команды «Куньлунь» Брэндона Дефацио накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Источник: КХЛ

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Аргентинское танго втроем: Икарди приговорил «Милан» в дерби
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
Проблемы догоняющих. Почему «Локомотив» проиграл «Уфе»
Спорт-Экспресс
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь