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Игрок «Барыса» дисквалифицирован на один матч
Артем Лихотников наказан за драку с Брэндоном Дефацио в матче «Барыс» — «Куньлунь», сообщает сайт КХЛ.
Артем Лихотников наказан за драку с Брэндоном Дефацио в матче «Барыс» — «Куньлунь», сообщает сайт КХЛ.
Также
Также, основываясь на данных представленных материалов, принято решение оставить без изменений наложенное на Дефацио наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.2.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в одном матче на игрока команды «Куньлунь» Брэндона Дефацио накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.
Источник: КХЛ