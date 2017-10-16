Игрок «Барыса» дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча, который состоялся в субботу и принял следующее решение: В соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в разных матчах на игрока «Барыса» Артема Лихотникова накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф, говорится в сообщении.

Также спортивно-дисциплинарный комитет на основании представленных материалов принял решение переквалифицировать наложенное на нападающего «Куньлуня» Брэндона Дефацио наказание по Правилу 528 б, п. 3 (Драки или грубость) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) — п. 3.3. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 528 б, п. 1 (Драки или грубость) — Большой штраф (5 мин.) — п. 3.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ.

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Также, основываясь на данных представленных материалов, принято решение оставить без изменений наложенное на Дефацио наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9de8164e45d4632cff5f66343494bfb5_hd/q458153/2484d7d832b3912fc8d7ce9929f43559/4663781372?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В соответствии с п. 4.2.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в одном матче на игрока команды «Куньлунь» Брэндона Дефацио накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.