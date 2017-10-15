Анисимов: Подозрение на перелом позвоночника у арбитра КХЛ Голяка не подтвердилось

Белорусский судья Голяк получил травму во время матча чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью» (6:5 по буллитам). После того как шайба попала в спину арбитру, он был увезен со льда на носилках в обездвиженном состоянии.

«Отвезли в больницу, провели определенные процедуры, на данный момент он вернулся в гостиницу. К счастью, диагноз — сильный ушиб. Подозрение на перелом позвоночника не оправдалось. Его закрепили, потому что был сильный удар в позвоночник, и он в первые минуты не чувствовал ноги. Только потом начал в себя приходить, когда шок прошел. Посмотрим, как будет себя чувствовать утром, сроки его возвращения на лед называть рано», — сказал Анисимов по телефону.