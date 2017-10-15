Форвард «Куньлуня» дисквалифицирован и оштрафован за драку в матче КХЛ с «Барысом»

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего «Куньлуня» Брэндона Дефацио наказание по Правилу 528 б, п. 3 (Драки или грубость) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) — п. 3.3. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 528 б, п. 1 (Драки или грубость) — Большой штраф (5 мин.) — п. 3.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на Дефацио наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.2.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в одном матче на игрока команды «Куньлунь» Брэндона Дефацио накладывается один матч дисквалификации и денежный штраф.