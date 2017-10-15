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21:51 (мск), источник: Советский спорт

Билялетдинов непобедим с финала. Неприятная серия СКА продолжилась

Очередной матч СКА и «Ак Барса» закончился не в основное время, и казанцы снова победили.

Источник: Советский спорт

Два года без побед

На неделе у СКА прервалась главная серия сезона. Непонятно, сколько этот рекорд протянет, ведь Олег Знарок, по его признанию, не играет в таро. А вот безвыигрышная серия его игроков в играх против Зинэтулы Билялетдинова слегка затянулась.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 15.10.2017, 17:00
СКА
ОТ
2Ак Барс3

Предшественник Знарка в сборной России после возвращения в «Ак Барс» постоянно выигрывает у армейцев. Правда, это происходило только в матчах регулярного чемпионата. Ведь был еще финал Кубка Гагарина в апреле 2015 года, в котором казанцы не справились с командой, руководимой Вячеславом Быковым. В следующих сезонах против Билялетдинова играли СКА Андрея Назарова, Сергея Зубова и того же Знарка — все проиграли. Хотя петербуржцам в этих играх можно вспомнить кое-что приятно. В августе прошлого года армейцы проигрывали казанцам в середине второго периода 1:5 и спаслись. Причем счет стал равным за пять секунд до конца основного времени после магического прохода Павла Дацюка. Правда, «Ак Барс» все равно выиграл — в серии буллитов.

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Шестеркин, Коскинен, снова Шестеркин

Капитан СКА и к новой серии противостояния подошел в хорошей готовности. Он отдохнул во время игр со «Спартаком» и ХК «Сочи», а в игре с «Салаватом Юлаевым» забил роскошный гол Андрею Карееву. Состав, побеждавший уфимцев, почти в таком же виде вышел и на «Ак Барс» за исключением Давида Рундблада и Микко Коскинена.

С финном произошла очень непонятная история. На утренней раскатке тренер армейцев Владимир Федосов сказал, что в воротах будет играть Игорь Шестеркин. Все логично: вратари меняются через два матча, Коскинен свою пару отыграл. За час до игры СКА опубликовал состав в социальных сетях. И поставил в ворота Микко. На объявлении стартовой пятерки диктор тоже объявил 19-го номера, но на лед выкатил 30-й. Кто-то из штаба петербуржцев не в первый раз допускает такую ошибку в протоколе. Такая история уже была в прошлом сезоне.

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Боец вместо бомбардира

СКА столкнулся с ослабевшим «Ак Барсом». После разгрома в Ярославле команда осталась без двух игроков. Роман Абросимов точно не портил игру казанцев, пока не сыграл против «Локомотива», где заработал показатель полезности «-4» и большой штраф за подножку на Рушане Рафикове. За это защитник отделался бы двухматчевой дисквалификацией, но на эмоциях хоккеист еще и толкнул лайнсмена. В итоге Абросимов оставил себя вне игры на семь матчей.

Защитник сможет вернуться в состав 31 октября, когда «Ак Барс» будет играть в Хабаровске. Куда больше времени пропустит Джастин Азеведо. Лучший снайпер команды выбыл на срок от шести до восьми недель из-за травмы нижней части тела. Вместо канадца Билялетдинов вытащил в первое звено Дениса Голубева. Чемпион мира среди молодежных сборных в этом сезоне еще не играл в КХЛ, а проводил время в ВХЛ, где за десять матчей набрал девять очков.

Попадая в основу, Голубев чаще оказывается в четвертом звене, где играет в районе 10 минут и бодается с соперниками. Такая же роль у него и в звене с лучшим бомбардиром команды Иржи Секачем и ведущим защитником Андреем Марковым. Стоило Виктору Тихонову сцепиться с 79-м номером «Ак Барса», как тут же Голубев повалил армейца на лед. А когда эмоции улеглись, он решил поспорить с Патриком Херсли. Вмешательство судей уберегло Дениса от расправы со стороны шведа.

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Привет Ткачева сборной

Играя против СКА, не стоит забывать, что таким образом можно себя показать тренерам сборной России. Так Знарок впервые вживую посмотрел на Маркова после Кубка мира. Сам Андрей готов играть за национальную команду, да и его результативность может помочь ему пробить место на этапах Евротура. Правда, в Петербурге кроме нескольких средних бросков и стычки с Тихоновым Марков больше ничего не сделал.

Ответственный за вратарей Рашит Давыдов наверняка приглядывается к Эмилю Гарипову. В этом году он стабильно первый, у него нет сильных конкурентов как в прошлые годы. Разве что по сравнению с Шестеркиным и Сорокиным он не всегда спокойный. Уже в начале матча Эмиль махал руками и ногами, пока партнеры возвращали ему клюшку. Больше его не устраивало, насколько легко там одноклубники давали армейцами добивать шайбу на пятачке.

На свой уровень возвращается участник ЧМ-2017 Владимир Ткачев. В Петербурге он добрался до отметки в десять голов. Правда, нападающий тут же схватил удаление, и его команда пропустила: никто не помешал броску Ильи Ковальчука из середины зоны. Так нападающий прервал безголевую серию, начавшуюся после хет-трика в Уфе. То же самое в третьем периоде сделал Федор Малыхин, не отличавшийся с конца августа. Между ними во втором матче подряд шайбой отметился Сергей Калинин.

Четвертый раз подряд команды вышли за 60 игровых минут. Овертайм мог закончиться для СКА плохо, когда Ковальчук уложил в центре площадки Атте Охтамаа, убегавшего к воротам. Кистевой бросок Ткачева оформил второе поражение СКА за неделю. Не спас и запрос Знарка на блокировку вратаря. Свитов даже не тронул Шестеркина.

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