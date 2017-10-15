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«Торпедо» на выезде победило рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Риге, завершилась победой «Торпедо» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Евгений Грачёв (4-я минута), Кирилл Ураков (28) и Егор Дугин (43). У рижан отличился Ансси Салмела (45).
Следующий матч «Торпедо» проведет 17 октября на выезде против минского «Динамо». Рижская команда в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
|Динамо Р
|
1:3
(0:1, 0:1, 1:1)
|Торпедо НН
|Гиртс Анкипанс
|Петерис Скудра
|Мантас Армалис 56:13 (М. Армалис 58:58-59:44, М. Армалис 59:48)
|Иван Лисутин
|1-й период
|02:51
|Микс Индрашис
|Михаил Жуков
|02:51
|Евгений Грачев
|03:50
|19:38
|Гунарс Скворцов
|2-й период
|Кирилл Ураков (М. Смолин, Р. Тичар)
|27:55
|Евгений Мозер
|31:39
|34:40
|Николай Жердев
|3-й период
|Егор Дугин (К. Даугавиньш, Ю. Сергиенко)
|42:40
|Павел II Медведев
|43:35
|44:55
|Ансси Салмела (К. Столлери, Д. Кристо)
|Сергей Костицын
|58:28
|58:58
|Брэндон Макмиллан
|59:00
|Гинтс Мейя
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)