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20:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Торпедо» на выезде победило рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на выезде победили рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Риге, завершилась победой «Торпедо» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Евгений Грачёв (4-я минута), Кирилл Ураков (28) и Егор Дугин (43). У рижан отличился Ансси Салмела (45).

Следующий матч «Торпедо» проведет 17 октября на выезде против минского «Динамо». Рижская команда в этот же день примет череповецкую «Северсталь».

Динамо Р 1:3
(0:1, 0:1, 1:1)
Торпедо НН
15.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Петерис Скудра
Вратари
Мантас Армалис 56:13 (М. Армалис 58:58-59:44, М. Армалис 59:48) Иван Лисутин
1-й период
02:51 Микс Индрашис
Михаил Жуков 02:51
Евгений Грачев 03:50
19:38 Гунарс Скворцов
2-й период
Кирилл Ураков (М. Смолин, Р. Тичар) 27:55
Евгений Мозер 31:39
34:40 Николай Жердев
3-й период
Егор Дугин (К. Даугавиньш, Ю. Сергиенко) 42:40
Павел II Медведев 43:35
44:55 Ансси Салмела (К. Столлери, Д. Кристо)
Сергей Костицын 58:28
58:58 Брэндон Макмиллан
59:00 Гинтс Мейя
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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