«Локомотив» по буллитам обыграл «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, прошедшая в Ярославле в воскресенье, завершилась со счетом 6:5 (3:0, 2:4, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Владислав Картаев (12-я минута), Илья Любушкин (14), Егор Коршков (15), Петри Контиола (32) и Егор Аверин (37), у гостей отличились Даниил Вовченко (31), Александр Щербина (31), Руслан Карлин (33) и Валерий Васильев (38, 49). Решающий буллит исполнил Стаффан Кронвалль.
Череповецкий клуб потерпел первое поражение в четырех последних матчах, «Локомотив» продлил победную серию до трех игр.
«Северсталь» в ближайший вторник сыграет в Риге с местным «Динамо», «Локомотив» 19 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».
|Локомотив
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6:5 Б
(3:0, 2:4, 0:1, 0:0, 1:0)
|Северсталь
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Гулявцев
|Алексей Мурыгин 32:18 (А. Судницин 32:18)
|Алексей Артамкин
|1-й период
|11:08
|Владислав Картаев (П. Коледов, Р. Рафиков)
|13:38
|Илья Любушкин (Е. Аверин)
|14:12
|Егор Коршков (Р. Рафиков, А. Полунин)
|Игнат Земченко
|19:30
|2-й период
|Даниил Вовченко (И. Земченко)
|30:20
|Александр Щербина (В. Васильев, М. Рыбин)
|30:54
|31:49
|Петри Контиола (Д. Мосалев, Я. Накладал)
|Руслан Карлин (М. Рыбин)
|32:18
|36:56
|Егор Аверин (Д. Апальков, В. Картаев)
|Валерий I Васильев (Д. Кагарлицкий, А. Бумагин)
|37:41
|3-й период
|Валерий I Васильев (А. Евсеенков, А. Бумагин)
|48:11
|С. Кронвалль
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)