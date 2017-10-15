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20:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» по буллитам обыграл «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле в воскресенье, завершилась со счетом 6:5 (3:0, 2:4, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Владислав Картаев (12-я минута), Илья Любушкин (14), Егор Коршков (15), Петри Контиола (32) и Егор Аверин (37), у гостей отличились Даниил Вовченко (31), Александр Щербина (31), Руслан Карлин (33) и Валерий Васильев (38, 49). Решающий буллит исполнил Стаффан Кронвалль.

Череповецкий клуб потерпел первое поражение в четырех последних матчах, «Локомотив» продлил победную серию до трех игр.

«Северсталь» в ближайший вторник сыграет в Риге с местным «Динамо», «Локомотив» 19 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».

Локомотив 6:5 Б
(3:0, 2:4, 0:1, 0:0, 1:0)
Северсталь
15.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Александр Гулявцев
Вратари
Алексей Мурыгин 32:18 (А. Судницин 32:18) Алексей Артамкин
1-й период
11:08 Владислав Картаев (П. Коледов, Р. Рафиков)
13:38 Илья Любушкин (Е. Аверин)
14:12 Егор Коршков (Р. Рафиков, А. Полунин)
Игнат Земченко 19:30
2-й период
Даниил Вовченко (И. Земченко) 30:20
Александр Щербина (В. Васильев, М. Рыбин) 30:54
31:49 Петри Контиола (Д. Мосалев, Я. Накладал)
Руслан Карлин (М. Рыбин) 32:18
36:56 Егор Аверин (Д. Апальков, В. Картаев)
Валерий I Васильев (Д. Кагарлицкий, А. Бумагин) 37:41
3-й период
Валерий I Васильев (А. Евсеенков, А. Бумагин) 48:11
Серия буллитов - победный бросок
С. Кронвалль
Статистика
0 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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