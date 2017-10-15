СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона

При этом СКА принадлежит рекорд КХЛ по количеству побед подряд — 20. «Ак Барс» прервал свою серию поражений на отметке в два матча. В 20 матчах сезона казанцы одержали 14 побед.



Первый период голов не принёс, а на последней минуте второй двадцатиминутки Владимир Ткачёв вывел казанцев вперёд. Через 32 секунды Илья Ковальчук счёт сравнял. На исходе 42-й минуты матча Сергей Калинин впервые вывел питерцев вперёд. Фёдор Малыхин на 49-й минуте счёт сравнял. Встреча перетекла в овертайм, на третьей минуте которого Владимир Ткачёв принёс казанцам победу.