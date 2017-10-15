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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона

СКА на своём льду проиграл «Ак Барсу».

Источник: РИА "Новости"

Действующий обладатель Кубка Гагарина потерпел второе поражение в 23 матчах сезона — ранее питерцы уступили ХК «Сочи».

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 15.10.2017, 17:00
СКА
ОТ
2Ак Барс3

При этом СКА принадлежит рекорд КХЛ по количеству побед подряд — 20. «Ак Барс» прервал свою серию поражений на отметке в два матча. В 20 матчах сезона казанцы одержали 14 побед.

Первый период голов не принёс, а на последней минуте второй двадцатиминутки Владимир Ткачёв вывел казанцев вперёд. Через 32 секунды Илья Ковальчук счёт сравнял. На исходе 42-й минуты матча Сергей Калинин впервые вывел питерцев вперёд. Фёдор Малыхин на 49-й минуте счёт сравнял. Встреча перетекла в овертайм, на третьей минуте которого Владимир Ткачёв принёс казанцам победу.

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