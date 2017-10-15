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19:46 (мск), источник: Прессбол

КХЛ. Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома потерпело поражение от «Сочи» — 1:3.

Источник: РИА "Новости"

ДИНАМО Мн — СОЧИ — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
МИНСК. 15 октября. «Минск-Арена». 14169 (15086) зрителей. Начало в 17.00.
СУДЬИ: А. Ержабек (Брно), М. Фране (Черношице), К. Горденко (Уфа), А. Чернышов (Москва).
ДИНАМО Мн: Энрот (58.01−58.53, 59.07−59.37); Граньяни — Денисов (к), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Хенкель, Китаров — Волков — Павлович; Знахаренко — Шинкевич, Лингле — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — А. Степанов; Устиненко, Д. Буйницкий.
СОЧИ: Барулин; Полашек — Йокипакка, Шмелев — Коллинз — Уэллмэн; Мамкин — Щитов, Лапенков — Цветков — А. Иванов; Хохлов — И. Воробьев, Ларичев — О'Делл — Падакин; Чмыхов, Кузнецов, Точицкий, Гребенщиков.
ШАЙБЫ: 0:1 — Уэллмэн (Лапенков, Мамкин, 23.55). 0:2 — Ларичев (О'Делл, Падакин, 25.30). 1:2 — Скилли (Хауден, Граньяни, 28.06 — бол.). 1:3 — Йокипакка (Коллинз, 58.53 — мен., п.в.).
БРОСКИ: 31:20 (11:2, 9:9, 11:9).
ШТРАФ: 6 (Коробов, Хенкель, Матерухин) — 8 (Полашек, И. Воробьев, О'Делл, Мамкин).

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