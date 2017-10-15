Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли московское «Динамо», прервав серию из трех поражений
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) в пользу «Нефтехимика». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Здунов (на 29-й минуте), Андрей Нестрашил (33), Александр Авцин (39), Александр Брынцев (49), у «Динамо» отличились Михаил Варнаков (4) и Иван Игумнов (15, 34).
«Нефтехимик» до матча с «Динамо» проиграл шесть из семи последних встреч. Форвард «Динамо» Игумнов впервые сделал дубль в КХЛ и открыл счет голам в сезоне, другой нападающий «бело-голубых» Варнаков отличился в третьей игре подряд.
«Динамо» следующий матч домашней серии проведет 17 октября против уфимского «Салавата Юлаева», «Нефтехимик» в тот же день сыграет в
|ХК Динамо
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3:4
(2:0, 1:3, 0:1)
|Нефтехимик
|Владимир Воробьев
|Андрей Назаров
|Александр Еременко 57:52
|Андрей Макаров
|1-й период
|03:46
|Михаил Варнаков (Д. Бойд)
|06:46
|Евгений Артюхин
|10:13
|14:08
|Иван Игумнов (А. Кутейкин, А. Алексеев)
|Эмиль Галимов
|16:39
|17:03
|2-й период
|Ильдар Шиксатдаров
|22:11
|23:27
|Михаил Варнаков
|Павел Здунов (А. Сергеев, Р. Ганзл)
|28:19
|Андрей Нестрашил (И. Шиксатдаров, И. Аркалов)
|32:38
|33:20
|Иван Игумнов (Е.А. Яковлев, В. Брюквин)
|Александр Авцин (Д. Огурцов)
|38:49
|3-й период
|40:37
|Глеб Корягин
|Павел Порядин
|42:03
|48:27
|Максим Соловьев
|Александр Брынцев (Д. Шарипзянов, А. Нестрашил)
|48:40
|Александр Авцин
|57:29
|Андрей Сергеев
|59:46
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)