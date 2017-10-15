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19:31 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли московское «Динамо», прервав серию из трех поражений

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию из трех поражений.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) в пользу «Нефтехимика». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Здунов (на 29-й минуте), Андрей Нестрашил (33), Александр Авцин (39), Александр Брынцев (49), у «Динамо» отличились Михаил Варнаков (4) и Иван Игумнов (15, 34).

«Нефтехимик» до матча с «Динамо» проиграл шесть из семи последних встреч. Форвард «Динамо» Игумнов впервые сделал дубль в КХЛ и открыл счет голам в сезоне, другой нападающий «бело-голубых» Варнаков отличился в третьей игре подряд.

«Динамо» следующий матч домашней серии проведет 17 октября против уфимского «Салавата Юлаева», «Нефтехимик» в тот же день сыграет в Санкт-Петербурге против СКА.

ХК Динамо 3:4
(2:0, 1:3, 0:1)
Нефтехимик
15.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Назаров
Вратари
Александр Еременко 57:52 Андрей Макаров
1-й период
03:46 Михаил Варнаков (Д. Бойд)
06:46 Евгений Артюхин
10:13
14:08 Иван Игумнов (А. Кутейкин, А. Алексеев)
Эмиль Галимов 16:39
17:03
2-й период
Ильдар Шиксатдаров 22:11
23:27 Михаил Варнаков
Павел Здунов (А. Сергеев, Р. Ганзл) 28:19
Андрей Нестрашил (И. Шиксатдаров, И. Аркалов) 32:38
33:20 Иван Игумнов (Е.А. Яковлев, В. Брюквин)
Александр Авцин (Д. Огурцов) 38:49
3-й период
40:37 Глеб Корягин
Павел Порядин 42:03
48:27 Максим Соловьев
Александр Брынцев (Д. Шарипзянов, А. Нестрашил) 48:40
Александр Авцин 57:29
Андрей Сергеев 59:46
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо М
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