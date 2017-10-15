Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли московское «Динамо», прервав серию из трех поражений

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) в пользу «Нефтехимика». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Здунов (на 29-й минуте), Андрей Нестрашил (33), Александр Авцин (39), Александр Брынцев (49), у «Динамо» отличились Михаил Варнаков (4) и Иван Игумнов (15, 34).

«Нефтехимик» до матча с «Динамо» проиграл шесть из семи последних встреч. Форвард «Динамо» Игумнов впервые сделал дубль в КХЛ и открыл счет голам в сезоне, другой нападающий «бело-голубых» Варнаков отличился в третьей игре подряд.