ХК «Динамо-Минск» взял под опеку зубра из столичного зоопарка

Пока о принадлежности Барона динамовской семье говорит только табличка у вольера. Но вскоре клуб собирается оформить весь дом своего маскота в динамовском стиле.

Впервые изображение зубра появилось на джерси минского «Динамо» в 1980-е годы, после возрождения клуба в 2003 году на матчах команды болельщиков начинает развлекать маскот «Зубр», а уже в сезоне 2009/2010 изображение клубного талисмана становится основой динамовского логотипа, придавая минской команде узнаваемый на всех просторах КХЛ образ. Теперь изображение зубра можно встретить на всей клубной атрибутике.