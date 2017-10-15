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17:44 (мск), источник: БЕЛТА

ХК «Динамо-Минск» взял под опеку зубра из столичного зоопарка

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» взял под опеку зубра из столичного зоопарка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

С нынешнего сезона минское «Динамо» полностью оплачивает содержание в минском зоопарке живого талисмана — зубра Барона.

Пока о принадлежности Барона динамовской семье говорит только табличка у вольера. Но вскоре клуб собирается оформить весь дом своего маскота в динамовском стиле.

Впервые изображение зубра появилось на джерси минского «Динамо» в 1980-е годы, после возрождения клуба в 2003 году на матчах команды болельщиков начинает развлекать маскот «Зубр», а уже в сезоне 2009/2010 изображение клубного талисмана становится основой динамовского логотипа, придавая минской команде узнаваемый на всех просторах КХЛ образ. Теперь изображение зубра можно встретить на всей клубной атрибутике.

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