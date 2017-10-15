Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Хоккеист СКА Чудинов перейдет в «Авангард»
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Чудинов выступает за СКА с 2012 года, в составе команды выиграл два Кубка Гагарина (в 2015 и 2017 годах). В составе сборной России защитник выиграл золото на чемпионате мира 2014 года, серебро — в 2015 году и бронзу — в 2016-м.
В текущем сезоне 27-летний Чудинов провел 14 матчей в КХЛ, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «плюс 4».