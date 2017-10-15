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10:37 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист СКА Чудинов перейдет в «Авангард»

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Чемпион мира 2014 года Максим Чудинов перейдет из санкт-петербургского хоккейного клуба СКА в омский «Авангард» в результате обмена на денежную компенсацию, другие игроки в сделке не задействованы, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Чудинов выступает за СКА с 2012 года, в составе команды выиграл два Кубка Гагарина (в 2015 и 2017 годах). В составе сборной России защитник выиграл золото на чемпионате мира 2014 года, серебро — в 2015 году и бронзу — в 2016-м.

В текущем сезоне 27-летний Чудинов провел 14 матчей в КХЛ, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «плюс 4».

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