Хоккеист СКА Чудинов перейдет в «Авангард»

Чудинов выступает за СКА с 2012 года, в составе команды выиграл два Кубка Гагарина (в 2015 и 2017 годах). В составе сборной России защитник выиграл золото на чемпионате мира 2014 года, серебро — в 2015 году и бронзу — в 2016-м.