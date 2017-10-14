Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола — «Амуру»
Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.
Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.
Метсола остановил Омск
«Авангард» дома уступил «Амуру» — 0:1. Автором единственного гола стал форвард хабаровчан Олег Ли, отличившийся во втором периоде. «Ястребам» явно не хватает забивных нападающих, а после травмы Лемтюгова ситуация с форвардами стала ещё сложнее. Именно об этом и сказал на
Фрэттин принёс «Барысу» два очка
Если у «Авангарда» легионеры играют слабо, то у «Барыса» всё наоборот. Команда Евгения Корешкова выиграла у «Куньлуня» — 4:3 (ОТ).
«Трактор»
Челябинцы в непростой схватке выиграли у братиславцев — 2:1. Шутка ли, но «Трактор» три года не мог обыграть «Слован» дома. Вот такой неудобный соперник для уральцев. Три очка помогли коллективу Анвара Гатиятулина приблизиться к зоне
Стиллман вдохновил «Адмирал»
«Югра» не совладала с «Адмиралом» — 1:3. «Моряки» выиграли второй матч подряд под руководством Фредрика Стиллмана. Видимо, шведский специалист вдохновил и взбодрил команду после отставки Александра Андриевского. Дальневосточники здорово разыгрывали лишнего, Казаков и Александров забивали в формате 5 на 4 и 5 на 3. Отыграть на ноль Бобкову не позволил 18-летний форвард югорчан Павел Шэн, впервые отличившийся в КХЛ. Точку же во встрече поставил Дамир Жафяров в середине третьего периода.
Седьмая подряд победа ЦСКА
«Автомобилист» уступил ЦСКА — 2:3. Команда Игоря Никитина добилась седьмой победы подряд, набрав приличный ход. Хозяева нанесли всего 14 бросков в створ ворот Сорокина, явно выбрав на матч оборонительную тактику. Но сработала она не слишком хорошо, очков екатеринбуржцы не набрали. Ещё и Степан Хрипунов выбыл
Спад «Витязя»
«Металлург» одолел «Витязь — 3:1. Интересно, что в последний раз хоккеисты из Подмосковья выигрывали у «Магнитки» в гостях в феврале 2014 года. Статистика была против гостей. Горак в первом периоде вывел подмосковный клуб вперёд, набрав сотое очко в КХЛ, а Хабаров, Бирюков и Осала по разу огорчили Сапрыкина, оставив команду Белова без очков. У «витязей» наметился спад, подольчане уступили в четвёртый раз подряд. А ведь им очень хочется повторить прошлогоднее достижение и снова выйти в