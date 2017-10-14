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22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола — «Амуру»

Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.

Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 14.10.2017, 14:00
Авангард
0Амур1

Метсола остановил Омск

«Авангард» дома уступил «Амуру» — 0:1. Автором единственного гола стал форвард хабаровчан Олег Ли, отличившийся во втором периоде. «Ястребам» явно не хватает забивных нападающих, а после травмы Лемтюгова ситуация с форвардами стала ещё сложнее. Именно об этом и сказал на пресс-конференции главный тренер хозяев Андрей Скабелка. Потерялись и легионеры. У дальневосточников отличный матч выдал голкипер Юха Метсола, отразивший 36 бросков. При такой игре вратаря уверенность начинает чувствовать вся команда, что незамедлительно сказывается на результате.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 14.10.2017, 14:00
Барыс
ОТ
4Куньлунь3

Фрэттин принёс «Барысу» два очка

Если у «Авангарда» легионеры играют слабо, то у «Барыса» всё наоборот. Команда Евгения Корешкова выиграла у «Куньлуня» — 4:3 (ОТ). По-прежнему не играет из-за травмы Доус, а вот Даллмэн уже в составе. Однако и без капитана у казахстанского клуба есть, кому забивать. Привычно сильно отыграл Линден Вей (1+1), заработавший два балла за результативность, а в овертайме победу хозяевам принёс Фрэттин. Отметим драку между Лихотниковым и Дефацио, которые вдоволь повеселили публику. У «драконов» лучшими на льду были Брюле, в активе которого дубль, а также Вольски (0+3) и Костицын (1+1. Но их усилий хватило лишь для одного набранного очка.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 14.10.2017, 14:30
Трактор
2Слован1

«Трактор» наконец-то обыграл «Слован»

Челябинцы в непростой схватке выиграли у братиславцев — 2:1. Шутка ли, но «Трактор» три года не мог обыграть «Слован» дома. Вот такой неудобный соперник для уральцев. Три очка помогли коллективу Анвара Гатиятулина приблизиться к зоне плей-офф на Востоке, да и «Слован» ещё поборется за восьмёрку на Западе. При Эдуарде Занковце команда стала смотреться поинтереснее. Голами в ворота Штепанека отметились Йюнге и Кручинин, а у гостей автором единственной шайбы стал Вьеденски, огорчивший Францоуза. Так что в чешской дуэли вратарей победу праздновал Павел.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 14.10.2017, 14:30
Югра
1Адмирал3

Стиллман вдохновил «Адмирал»

«Югра» не совладала с «Адмиралом» — 1:3. «Моряки» выиграли второй матч подряд под руководством Фредрика Стиллмана. Видимо, шведский специалист вдохновил и взбодрил команду после отставки Александра Андриевского. Дальневосточники здорово разыгрывали лишнего, Казаков и Александров забивали в формате 5 на 4 и 5 на 3. Отыграть на ноль Бобкову не позволил 18-летний форвард югорчан Павел Шэн, впервые отличившийся в КХЛ. Точку же во встрече поставил Дамир Жафяров в середине третьего периода. Ханты-мансийцы занимают предпоследнее место на Востоке, владивостокцы на строчку выше.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 14.10.2017, 15:00
Автомобилист
2ЦСКА3

Седьмая подряд победа ЦСКА

«Автомобилист» уступил ЦСКА — 2:3. Команда Игоря Никитина добилась седьмой победы подряд, набрав приличный ход. Хозяева нанесли всего 14 бросков в створ ворот Сорокина, явно выбрав на матч оборонительную тактику. Но сработала она не слишком хорошо, очков екатеринбуржцы не набрали. Ещё и Степан Хрипунов выбыл из-за пореза на неопределённый срок. У москвичей при счёте 2:2 веское слово сказал талантливый нападающий Кирилл Капризов. Именно он не позволил игре перейти в овертайм. Теперь ЦСКА перебирается в Челябинск.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 14.10.2017, 15:00
Металлург Мг
3Витязь1

Спад «Витязя»

«Металлург» одолел «Витязь — 3:1. Интересно, что в последний раз хоккеисты из Подмосковья выигрывали у «Магнитки» в гостях в феврале 2014 года. Статистика была против гостей. Горак в первом периоде вывел подмосковный клуб вперёд, набрав сотое очко в КХЛ, а Хабаров, Бирюков и Осала по разу огорчили Сапрыкина, оставив команду Белова без очков. У «витязей» наметился спад, подольчане уступили в четвёртый раз подряд. А ведь им очень хочется повторить прошлогоднее достижение и снова выйти в плей-офф.

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