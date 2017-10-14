Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола — «Амуру»

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 8, 14.10.2017, 14:00 Авангард 0 Амур 1

Метсола остановил Омск

«Авангард» дома уступил «Амуру» — 0:1. Автором единственного гола стал форвард хабаровчан Олег Ли, отличившийся во втором периоде. «Ястребам» явно не хватает забивных нападающих, а после травмы Лемтюгова ситуация с форвардами стала ещё сложнее. Именно об этом и сказал на пресс-конференции главный тренер хозяев Андрей Скабелка. Потерялись и легионеры. У дальневосточников отличный матч выдал голкипер Юха Метсола, отразивший 36 бросков. При такой игре вратаря уверенность начинает чувствовать вся команда, что незамедлительно сказывается на результате.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 8, 14.10.2017, 14:00 Барыс ОТ 4 Куньлунь 3

Фрэттин принёс «Барысу» два очка

Если у «Авангарда» легионеры играют слабо, то у «Барыса» всё наоборот. Команда Евгения Корешкова выиграла у «Куньлуня» — 4:3 (ОТ). По-прежнему не играет из-за травмы Доус, а вот Даллмэн уже в составе. Однако и без капитана у казахстанского клуба есть, кому забивать. Привычно сильно отыграл Линден Вей (1+1), заработавший два балла за результативность, а в овертайме победу хозяевам принёс Фрэттин. Отметим драку между Лихотниковым и Дефацио, которые вдоволь повеселили публику. У «драконов» лучшими на льду были Брюле, в активе которого дубль, а также Вольски (0+3) и Костицын (1+1. Но их усилий хватило лишь для одного набранного очка.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 8, 14.10.2017, 14:30 Трактор 2 Слован 1

«Трактор» наконец-то обыграл «Слован»

Челябинцы в непростой схватке выиграли у братиславцев — 2:1. Шутка ли, но «Трактор» три года не мог обыграть «Слован» дома. Вот такой неудобный соперник для уральцев. Три очка помогли коллективу Анвара Гатиятулина приблизиться к зоне плей-офф на Востоке, да и «Слован» ещё поборется за восьмёрку на Западе. При Эдуарде Занковце команда стала смотреться поинтереснее. Голами в ворота Штепанека отметились Йюнге и Кручинин, а у гостей автором единственной шайбы стал Вьеденски, огорчивший Францоуза. Так что в чешской дуэли вратарей победу праздновал Павел.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 8, 14.10.2017, 14:30 Югра 1 Адмирал 3

Стиллман вдохновил «Адмирал»

«Югра» не совладала с «Адмиралом» — 1:3. «Моряки» выиграли второй матч подряд под руководством Фредрика Стиллмана. Видимо, шведский специалист вдохновил и взбодрил команду после отставки Александра Андриевского. Дальневосточники здорово разыгрывали лишнего, Казаков и Александров забивали в формате 5 на 4 и 5 на 3. Отыграть на ноль Бобкову не позволил 18-летний форвард югорчан Павел Шэн, впервые отличившийся в КХЛ. Точку же во встрече поставил Дамир Жафяров в середине третьего периода. Ханты-мансийцы занимают предпоследнее место на Востоке, владивостокцы на строчку выше.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 8, 14.10.2017, 15:00 Автомобилист 2 ЦСКА 3

Седьмая подряд победа ЦСКА

«Автомобилист» уступил ЦСКА — 2:3. Команда Игоря Никитина добилась седьмой победы подряд, набрав приличный ход. Хозяева нанесли всего 14 бросков в створ ворот Сорокина, явно выбрав на матч оборонительную тактику. Но сработала она не слишком хорошо, очков екатеринбуржцы не набрали. Ещё и Степан Хрипунов выбыл из-за пореза на неопределённый срок. У москвичей при счёте 2:2 веское слово сказал талантливый нападающий Кирилл Капризов. Именно он не позволил игре перейти в овертайм. Теперь ЦСКА перебирается в Челябинск.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 8, 14.10.2017, 15:00 Металлург Мг 3 Витязь 1

Спад «Витязя»