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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вырвал победу у «Куньлунь Ред Стар» в матче с массовой дракой в Астане

ХК «Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Встреча прошла в Астане и завершилась в овертайме со счетом 4:3. Соперником команды Евгения Корешкова был китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 14.10.2017, 14:00
Барыс
ОТ
4Куньлунь3

После первого периода хозяева льда вели 2:0. На пятой минуте счет открыл Егор Шалапов, ему ассистировали Максим Семенов и Никита Михайлис. На 20-й минуте отличился Линден Вей с передачи Константина Пушкарева и Джордана Сауторна.

Во втором периоде гости вернули ничью на табло, а в середине третьего реализовали большинство, выйдя вперед. Но на 57-й минуте защитник астанчан Роман Савченко реализовал численное большинство своей команды с передачи Талгата Жайлауова и Романа Старченко, тем самым переведя игру в овертайм. А в дополнительной пятиминутке хозяева были точнее — победный бросок на счету Павла Акользина.

Во время матча «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» произошла массовая драка.

Следующий матч «Барыс» проведет 16-го октября в Астане против хабаровского «Амура».

"Барыс" вырвал победу у "Куньлунь Ред Стар" в матче с массовой дракой в Астане
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