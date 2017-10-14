«Барыс» вырвал победу у «Куньлунь Ред Стар» в матче с массовой дракой в Астане

Встреча прошла в Астане и завершилась в овертайме со счетом 4:3. Соперником команды Евгения Корешкова был китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

После первого периода хозяева льда вели 2:0. На пятой минуте счет открыл Егор Шалапов, ему ассистировали Максим Семенов и Никита Михайлис. На 20-й минуте отличился Линден Вей с передачи Константина Пушкарева и Джордана Сауторна.

Во втором периоде гости вернули ничью на табло, а в середине третьего реализовали большинство, выйдя вперед. Но на 57-й минуте защитник астанчан Роман Савченко реализовал численное большинство своей команды с передачи Талгата Жайлауова и Романа Старченко, тем самым переведя игру в овертайм. А в дополнительной пятиминутке хозяева были точнее — победный бросок на счету Павла Акользина.