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16:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Югра» уступила «Адмиралу», «моряки» выиграли вторую игру без Андриевского

Ханты-мансийская «Югра» на домашней арене проиграла «Адмиралу» из Владивостока, встреча закончилась со счётом 1:3.

Источник: РИА "Новости"

«Моряки» выиграли вторую встречу подряд после увольнения Александра Андриевского и назначения и.о главного тренера Фредерика Стиллмана.

Единственный гол «Югры» записал на свой счёт Павел Шэн. У «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Максим Казаков, Виктор Александров и Дамир Жафяров.

Югра 1:3
(0:1, 0:1, 1:1)
Адмирал
14.10.2017, 14:30 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Фредрик Стиллман
Вратари
Илья Проскуряков Игорь Бобков
1-й период
13:16 Павел Валентенко
18:16 Константин Майоров
Максим Казаков (В. Бутузов) 19:47
2-й период
Владимир I Ткачев 20:50
25:46
27:08 Павел Валентенко
Виктор Александров (В.. Ткачев, Р. Саболич) 27:36
Самвел Мнацян 39:58
3-й период
44:33 Павел Шэн (А. Акмальдинов)
Дамир Жафяров 50:17
51:48
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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