«Югра» уступила «Адмиралу», «моряки» выиграли вторую игру без Андриевского

Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
«Моряки» выиграли вторую встречу подряд после увольнения Александра Андриевского и назначения и.о главного тренера Фредерика Стиллмана.
Единственный гол «Югры» записал на свой счёт Павел Шэн. У «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Максим Казаков, Виктор Александров и Дамир Жафяров.
|Анатолий Емелин
|Фредрик Стиллман
|Илья Проскуряков
|Игорь Бобков
|1-й период
|13:16
|Павел Валентенко
|18:16
|Константин Майоров
|Максим Казаков (В. Бутузов)
|19:47
|2-й период
|Владимир I Ткачев
|20:50
|25:46
|27:08
|Павел Валентенко
|Виктор Александров (В.. Ткачев, Р. Саболич)
|27:36
|Самвел Мнацян
|39:58
|3-й период
|44:33
|Павел Шэн (А. Акмальдинов)
|Дамир Жафяров
|50:17
|51:48
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)