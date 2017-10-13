Абросимова отстранят на 5−10 матчей, «Ак Барс» заплатит 300 тысяч штрафа

Абросимов получил удаление до конца матча после грубого силового приема против Рушана Рафикова, а затем ударил судью рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф.

— После вынесения 5-минутного удаления Абросимов перчаткой ударил лайнсмена в лицо, — отметил Анисимов. — Судейско-экспертная комиссия разберет этот эпизод. По горячим следам могу сказать, что документы точно будут переданы в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК), который наверняка завтра разберет эпизод и вынесет решение о том, на какое количество игр будет дисквалифицирован хоккеист.

— Возможно ли предположить, каково будет минимальное наказание для защитника «Ак Барса»?

— В официальном рапорте судьи указано, что Абросимов наказан по пунктам 1.10 (подножка — Прим. «СЭ») и 1.28 (умышленно бьет, совершает силовой прием, травмирует судью, бросает шайбу или любой предмет в судью — прим. «СЭ») Дисциплинарного регламента КХЛ, утвержденного Советом директоров лиги. По правилу 550 ж он получит от 5 до 10 матчей дисквалификации.