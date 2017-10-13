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13 октября, источник: Спорт-Экспресс

Абросимова отстранят на 5−10 матчей, «Ак Барс» заплатит 300 тысяч штрафа

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью «СЭ» оценил момент с нарушением защитника «Ак Барса» Романа Абросимова в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:6).

Абросимов получил удаление до конца матча после грубого силового приема против Рушана Рафикова, а затем ударил судью рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф.

— После вынесения 5-минутного удаления Абросимов перчаткой ударил лайнсмена в лицо, — отметил Анисимов. — Судейско-экспертная комиссия разберет этот эпизод. По горячим следам могу сказать, что документы точно будут переданы в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК), который наверняка завтра разберет эпизод и вынесет решение о том, на какое количество игр будет дисквалифицирован хоккеист.

— Возможно ли предположить, каково будет минимальное наказание для защитника «Ак Барса»?

— В официальном рапорте судьи указано, что Абросимов наказан по пунктам 1.10 (подножка — Прим. «СЭ») и 1.28 (умышленно бьет, совершает силовой прием, травмирует судью, бросает шайбу или любой предмет в судью — прим. «СЭ») Дисциплинарного регламента КХЛ, утвержденного Советом директоров лиги. По правилу 550 ж он получит от 5 до 10 матчей дисквалификации.

Добавим, что по регламенту за данное нарушение на клуб налагается штраф в 300 тысяч рублей. (Евгений БЕЛОУСОВ).

История, после которой будет тяжело не заплакать
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