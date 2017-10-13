«Собака лает, караван идет». Дацюк — о всеобщей ненависти к СКА
Капитан СКА Павел Дацюк — о победе над «Салаватом», поражении от ХК «Сочи» и осьминогах в «Детройте».
Капитан СКА Павел Дацюк — о победе над «Салаватом», поражении от ХК «Сочи» и осьминогах в «Детройте».
— Вот это магия, — такая фраза прозвучала в
А после матча 39-летний также виртуозно пообщался с журналистами.
— Павел Валерьевич… — уважительно начал журналист.
— Ух, как официально. Как будто подарок будете вручать, — сразу отшутился Дацюк.
— Этот матч сложился намного упорнее, чем встреча с «Салаватом» в Уфе.
— Матч с «Салаватом» получился тяжелый, соперник хорошо катался и создавал моменты. Хорошо, что мы выиграли — забили нужные голы в большинстве.
— Вас колотят без конца и края.
— Колотит? — начал трястись Дацюк. — А, бьют что ли? Еще мой детский тренер говорил — ребята, если вас бьют, значит вы играете. Если нет — значит, ты никому не нужен. Хоть так буду приносить пользу команде.
— Почему домашние игры получаются сложнее гостевых?
— Была длинная эмоциональная серия. Нельзя сказать, что мы успокоились, но накопилась небольшая усталость. Все команды на нас настраиваются, а сумасшедшая поддержка «Ледового» немного расслабляет даже. Чувствуешь, что на поле шесть игроков, и немного сами себе привозим.
— СКА уже больше 10 матчей не пропускал в меньшинстве.
— Нет,
— Вы сказали про физическую усталость. Действительно нужна пауза?
— Физической усталости нет, больше эмоциональная. У нас была эмоциональная серия: половина нас поддерживала, другая… — Дацюк сделал паузу. — Тоже нас поддерживала. Такой поддержкой наша страна полна. Все нормально, с этим всем справимся и пойдем дальше.
— После поражения от ХК «Сочи» приходилось читать, как вся страна радуется поражению СКА. Читали
— Не читаю такое. Если каждый раз тратить на это время… Собаки лают, караван идет.
— Следующий матч у СКА с «Ак Барсом», который армейцы очень давно не обыгрывали.
— «Ак Барс» очень хорошо играет от защиты, допускает мало ошибок. Это тест для нашей команды. Будет интересно, как мы преодолеем их оборону. Будем стараться победить: игра ожидается интересная, снова придет много болельщиков.
— «Детройт» сыграл на новой арене, а один из болельщиков
— Правильно!
— А ему сказали, что запретят ходить на матчи.
— Думаю, такого не должно быть.
|СКА
|
4:2
(1:1, 1:0, 2:1)
|Салават Юлаев
|Олег Знарок
|Эркка Вестерлунд
|Микко Коскинен
|Андрей Кареев 59:23 (А. Кареев 59:56)
|1-й период
|08:54
|Сергей Калинин
|10:01
|Павел Дацюк
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
|10:56
|Филип Ларсен
|13:17
|15:17
|Ярно Коскиранта (С. Широков, П. Херсли)
|Георгий Бусаров
|16:32
|Линус Умарк
|16:32
|18:18
|Сергей Плотников
|2-й период
|26:23
|Ярно Коскиранта
|Линус Умарк
|27:20
|28:04
|Павел Дацюк (И. Ковальчук, В. Гавриков)
|38:17
|Илья Ковальчук
|3-й период
|Йоонас Кемппайнен
|40:44
|Йоонас Кемппайнен (8894)
|43:13
|Максим I Осипов
|48:24
|48:49
|Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
|Александр Логинов
|53:05
|54:28
|Сергей Калинин (Я. Коскиранта, П. Херсли)
|55:30
|Илья Ковальчук
|56:41
|Илья Каблуков
|Александр Логинов
|56:41
|Линус Умарк
|59:56
|14
|Штрафное время
|26
|7
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)