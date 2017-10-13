«Собака лает, караван идет». Дацюк — о всеобщей ненависти к СКА

Источник: РИА "Новости"

— Вот это магия, — такая фраза прозвучала в пресс-центре Ледового дворца во втором периоде матча. Нетрудно догадаться, что речь о голе Павла Дацюка. Капитан армейцев сотворил очередной шедевр, забросив шайбу из-за ворот.

А после матча 39-летний также виртуозно пообщался с журналистами.

— Павел Валерьевич… — уважительно начал журналист.

— Ух, как официально. Как будто подарок будете вручать, — сразу отшутился Дацюк.

— Этот матч сложился намного упорнее, чем встреча с «Салаватом» в Уфе.

— Матч с «Салаватом» получился тяжелый, соперник хорошо катался и создавал моменты. Хорошо, что мы выиграли — забили нужные голы в большинстве.

— Вас колотят без конца и края.

— Колотит? — начал трястись Дацюк. — А, бьют что ли? Еще мой детский тренер говорил — ребята, если вас бьют, значит вы играете. Если нет — значит, ты никому не нужен. Хоть так буду приносить пользу команде.

— Почему домашние игры получаются сложнее гостевых?

— Была длинная эмоциональная серия. Нельзя сказать, что мы успокоились, но накопилась небольшая усталость. Все команды на нас настраиваются, а сумасшедшая поддержка «Ледового» немного расслабляет даже. Чувствуешь, что на поле шесть игроков, и немного сами себе привозим.

— СКА уже больше 10 матчей не пропускал в меньшинстве. Что-то изменили в подготовке?

— Нет, все-таки команды разбирают нас, смотря и делают какие-то выводы. Сами понимаете, что нельзя отыграть весь сезон и не пропускать. Лучше сейчас пропускать, в нужный момент не надо.

— Вы сказали про физическую усталость. Действительно нужна пауза?

— Физической усталости нет, больше эмоциональная. У нас была эмоциональная серия: половина нас поддерживала, другая… — Дацюк сделал паузу. — Тоже нас поддерживала. Такой поддержкой наша страна полна. Все нормально, с этим всем справимся и пойдем дальше.

— После поражения от ХК «Сочи» приходилось читать, как вся страна радуется поражению СКА. Читали что-то подобное?

— Не читаю такое. Если каждый раз тратить на это время… Собаки лают, караван идет.

— Следующий матч у СКА с «Ак Барсом», который армейцы очень давно не обыгрывали.

— «Ак Барс» очень хорошо играет от защиты, допускает мало ошибок. Это тест для нашей команды. Будет интересно, как мы преодолеем их оборону. Будем стараться победить: игра ожидается интересная, снова придет много болельщиков.

— «Детройт» сыграл на новой арене, а один из болельщиков все-таки бросил осьминога на лед.

— Правильно!