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13 октября, источник: Советский спорт

«Собака лает, караван идет». Дацюк — о всеобщей ненависти к СКА

Капитан СКА Павел Дацюк — о победе над «Салаватом», поражении от ХК «Сочи» и осьминогах в «Детройте».

Источник: РИА "Новости"

— Вот это магия, — такая фраза прозвучала в пресс-центре Ледового дворца во втором периоде матча. Нетрудно догадаться, что речь о голе Павла Дацюка. Капитан армейцев сотворил очередной шедевр, забросив шайбу из-за ворот.

А после матча 39-летний также виртуозно пообщался с журналистами.

— Павел Валерьевич… — уважительно начал журналист.
— Ух, как официально. Как будто подарок будете вручать, — сразу отшутился Дацюк.

— Этот матч сложился намного упорнее, чем встреча с «Салаватом» в Уфе.
— Матч с «Салаватом» получился тяжелый, соперник хорошо катался и создавал моменты. Хорошо, что мы выиграли — забили нужные голы в большинстве.

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— Вас колотят без конца и края.
— Колотит? — начал трястись Дацюк. — А, бьют что ли? Еще мой детский тренер говорил — ребята, если вас бьют, значит вы играете. Если нет — значит, ты никому не нужен. Хоть так буду приносить пользу команде.

— Почему домашние игры получаются сложнее гостевых?
— Была длинная эмоциональная серия. Нельзя сказать, что мы успокоились, но накопилась небольшая усталость. Все команды на нас настраиваются, а сумасшедшая поддержка «Ледового» немного расслабляет даже. Чувствуешь, что на поле шесть игроков, и немного сами себе привозим.

— СКА уже больше 10 матчей не пропускал в меньшинстве. Что-то изменили в подготовке?
— Нет, все-таки команды разбирают нас, смотря и делают какие-то выводы. Сами понимаете, что нельзя отыграть весь сезон и не пропускать. Лучше сейчас пропускать, в нужный момент не надо.

— Вы сказали про физическую усталость. Действительно нужна пауза?
— Физической усталости нет, больше эмоциональная. У нас была эмоциональная серия: половина нас поддерживала, другая… — Дацюк сделал паузу. — Тоже нас поддерживала. Такой поддержкой наша страна полна. Все нормально, с этим всем справимся и пойдем дальше.

— После поражения от ХК «Сочи» приходилось читать, как вся страна радуется поражению СКА. Читали что-то подобное?
— Не читаю такое. Если каждый раз тратить на это время… Собаки лают, караван идет.

— Следующий матч у СКА с «Ак Барсом», который армейцы очень давно не обыгрывали.
— «Ак Барс» очень хорошо играет от защиты, допускает мало ошибок. Это тест для нашей команды. Будет интересно, как мы преодолеем их оборону. Будем стараться победить: игра ожидается интересная, снова придет много болельщиков.

— «Детройт» сыграл на новой арене, а один из болельщиков все-таки бросил осьминога на лед.
— Правильно!

— А ему сказали, что запретят ходить на матчи.
— Думаю, такого не должно быть. Все-таки он выразил свои эмоции. Осьминог — талисман «Детройта», которого всегда бросают на лед. Надеюсь, они договорятся, чтобы он еще раз пришел на матч. И не один раз!

СКА 4:2
(1:1, 1:0, 2:1)
Салават Юлаев
13.10.2017, 19:30 Зрители: 12076 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Эркка Вестерлунд
Вратари
Микко Коскинен Андрей Кареев 59:23 (А. Кареев 59:56)
1-й период
08:54 Сергей Калинин
10:01 Павел Дацюк
Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк) 10:56
Филип Ларсен 13:17
15:17 Ярно Коскиранта (С. Широков, П. Херсли)
Георгий Бусаров 16:32
Линус Умарк 16:32
18:18 Сергей Плотников
2-й период
26:23 Ярно Коскиранта
Линус Умарк 27:20
28:04 Павел Дацюк (И. Ковальчук, В. Гавриков)
38:17 Илья Ковальчук
3-й период
Йоонас Кемппайнен 40:44
Йоонас Кемппайнен (8894) 43:13
Максим I Осипов 48:24
48:49 Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
Александр Логинов 53:05
54:28 Сергей Калинин (Я. Коскиранта, П. Херсли)
55:30 Илья Ковальчук
56:41 Илья Каблуков
Александр Логинов 56:41
Линус Умарк 59:56
Статистика
14 Штрафное время 26
7 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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