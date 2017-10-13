Магия Дацюка снова в действии. СКА начнет новую серию?
Капитан армейцев после пропуска двух матчей вернулся на лед и сотворил очередной
Капитан армейцев после пропуска двух матчей вернулся на лед и сотворил очередной
Сергей ЯРЕМЕНКО
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АРМЕЙСКАЯ РЕАКЦИЯ
Первого поражения СКА в сезоне стоило дождаться хотя бы ради того, чтобы увидеть, как клуб держит удар и реагирует на свои осечки. Первым отреагировал Илья Ковальчук — вечером после игры с «Сочи» он выложил в Инстаграме огненный пост с максимально лаконичным объяснением причин неудачи.
Олег Знарок на словах был не так категоричен, но состав перетряхнул основательно. Дацюк вернулся в первое звено к Ковальчуку и вытеснил Коскиранту во вторую тройку, а Калинин внезапно заменил Прохоркина в сочетании с Барабановым и Гусевым. Из четырех центрфорвардов, игравших против сочинцев, старое место сохранил только Каблуков.
С первых секунд рассвирепевшие армейцы так прижали «Салават», что гости смогли впервые доехать до ворот Коскинена лишь к середине первого периода. За это время СКА уже четырежды заставил Кареева поработать, а Тихонов лишь чудом не открыл счет.
ОТЛОЖЕННЫЕ ШТРАФЫ
Продолжительное наступление СКА завершилось… двумя удалениями у хозяев. Калинин и Дацюк отправились на скамейку штрафников с интервалом в минуту и уже «Салават» повис на воротах Коскинена. За несколько десятков секунд гости ликвидировали отставание по количеству бросков, но забили после того, как истекли две калининские минуты. Форвард только успел выскочить на лед, когда Кемппайнен со второй попытки пробил Коскинена и выпустил на волю еще и Дацюка.
СКА отыгрался тоже на «отложенном» штрафе. Херсли с Коскирантой сработали как часы — финн подставил клюшку под бросок шведа в тот самый момент, когда перед носом удаленного Ларсена открылась калитка штрафного бокса.
СЕАНС ДАЦЮКИАНСТВА
Павел Дацюк — как Дед Мороз. От него всегда ждешь
В этот раз обошлось без немых сцен — все выглядело очень динамично. Капитан СКА принял не самую удобную передачу от Гаврикова за воротами, выкатился на пятачок и с неудобной руки уложил шайбу в дальний угол. Магия!
ПАНИН В ЭФИРЕ
Нет, речь здесь пойдет не об Алексее Панине, хотя его однофамилец из «Салавата» сокрушался по поводу того, что по запросу «Панин» поисковики выдают массу информации о скандальном актере и почти ничего о хоккеисте.
Матч против СКА защитник пропускал
В самом начале второго периода Кемппайнен тоже сделал так, чтобы «Салават» хвалили — финн с Кетовым на плечах убежал к воротам Коскинена и классно обыграл соотечественника.
Разозленный СКА снова взвинтил темп, заставил гостей удаляться, а потом сделал Херсли автором ассистентского
|СКА
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4:2
(1:1, 1:0, 2:1)
|Салават Юлаев
|Олег Знарок
|Эркка Вестерлунд
|Микко Коскинен
|Андрей Кареев 59:23 (А. Кареев 59:56)
|1-й период
|08:57
|Сергей Калинин
|10:01
|Павел Дацюк
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
|10:56
|Филип Ларсен
|13:17
|15:17
|Ярно Коскиранта (С. Широков, П. Херсли)
|Георгий Бусаров
|16:32
|Линус Умарк
|16:32
|18:18
|Сергей Плотников
|2-й период
|26:23
|Ярно Коскиранта
|Линус Умарк
|27:20
|28:04
|Павел Дацюк (И. Ковальчук, В. Гавриков)
|38:17
|Илья Ковальчук
|3-й период
|Йоонас Кемппайнен
|40:44
|Йоонас Кемппайнен (8894)
|43:13
|Максим I Осипов
|48:24
|48:49
|Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
|Александр Логинов
|53:05
|54:28
|Сергей Калинин (Я. Коскиранта, П. Херсли)
|55:30
|Илья Ковальчук
|56:41
|Илья Каблуков
|Александр Логинов
|56:41
|Линус Умарк
|59:56
|14
|Штрафное время
|26
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)