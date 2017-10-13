Магия Дацюка снова в действии. СКА начнет новую серию?

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей ЯРЕМЕНКО

из Санкт-Петербурга

АРМЕЙСКАЯ РЕАКЦИЯ

Первого поражения СКА в сезоне стоило дождаться хотя бы ради того, чтобы увидеть, как клуб держит удар и реагирует на свои осечки. Первым отреагировал Илья Ковальчук — вечером после игры с «Сочи» он выложил в Инстаграме огненный пост с максимально лаконичным объяснением причин неудачи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaHvR2CHm7d/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие друзья.. сегодня мы старались , но к сожалению об......сь ! Будем только сильнее !!! Всем спасибо за поддержку ?! Только вперёд ☝️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-11T20:20:18+00:00">Окт 11 2017 в 1:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Олег Знарок на словах был не так категоричен, но состав перетряхнул основательно. Дацюк вернулся в первое звено к Ковальчуку и вытеснил Коскиранту во вторую тройку, а Калинин внезапно заменил Прохоркина в сочетании с Барабановым и Гусевым. Из четырех центрфорвардов, игравших против сочинцев, старое место сохранил только Каблуков.

С первых секунд рассвирепевшие армейцы так прижали «Салават», что гости смогли впервые доехать до ворот Коскинена лишь к середине первого периода. За это время СКА уже четырежды заставил Кареева поработать, а Тихонов лишь чудом не открыл счет.

ОТЛОЖЕННЫЕ ШТРАФЫ

Продолжительное наступление СКА завершилось… двумя удалениями у хозяев. Калинин и Дацюк отправились на скамейку штрафников с интервалом в минуту и уже «Салават» повис на воротах Коскинена. За несколько десятков секунд гости ликвидировали отставание по количеству бросков, но забили после того, как истекли две калининские минуты. Форвард только успел выскочить на лед, когда Кемппайнен со второй попытки пробил Коскинена и выпустил на волю еще и Дацюка.

СКА отыгрался тоже на «отложенном» штрафе. Херсли с Коскирантой сработали как часы — финн подставил клюшку под бросок шведа в тот самый момент, когда перед носом удаленного Ларсена открылась калитка штрафного бокса.

СЕАНС ДАЦЮКИАНСТВА

Павел Дацюк — как Дед Мороз. От него всегда ждешь чего-то чудесного. Первый сеанс дацюкианства в этом сезоне случился 2 сентября. Тогда в матче с «Торпедо» капитан СКА ухитрился так затаиться за воротами, что про него забыли и защитники соперника и Галимов. Когда Дацюк добрался до шайбы и уложил ее в ворота, то нижегородцы изобразили что-то, напоминающее немую сцену из «Ревизора».

В этот раз обошлось без немых сцен — все выглядело очень динамично. Капитан СКА принял не самую удобную передачу от Гаврикова за воротами, выкатился на пятачок и с неудобной руки уложил шайбу в дальний угол. Магия!

ПАНИН В ЭФИРЕ

Нет, речь здесь пойдет не об Алексее Панине, хотя его однофамилец из «Салавата» сокрушался по поводу того, что по запросу «Панин» поисковики выдают массу информации о скандальном актере и почти ничего о хоккеисте.

Матч против СКА защитник пропускал из-за дисквалификации за фол на Прохоркине, но в Петербург он все-таки приехал. И случайно попал в прямой эфир местного телевидения. Дело в том, что в перерывах ход игры обсуждают эксперт и ведущий, который находится в одной из вип-лож Ледового. Григорий Панин, расположившийся в соседней ложе, случайно заглянул в импровизированную студию, узнал в одном из экспертов старого знакомого Андрея Рычагова и пошел обниматься. А потом, пользуясь случаем, попросил сказать что-нибудь хорошее про «Салават».

ХЕТ-ТРИК ХЕРСЛИ

В самом начале второго периода Кемппайнен тоже сделал так, чтобы «Салават» хвалили — финн с Кетовым на плечах убежал к воротам Коскинена и классно обыграл соотечественника.