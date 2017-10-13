Потренировались на «кошках». Как «Локомотив» победил «Ак Барс»

Источник: Советский спорт

Перед матчем Квартальнов столкнулся с кадровыми проблемами. Лазарет «Локомотива» пополнил канадский форвард Брэндон Козун, составив компанию травмированному соотечественнику Максу Тальбо. Бреши пришлось латать за счет внутренних резервов — выбывших в тройке с Петри Контиолой заменили Александр Кадейкин и Денис Мосалев. Еще в предыдущей игре в Нижнекамске в состав вернулся опальный Александр Полунин.

Забегая вперед, скажу, что эта молодежная тройка наверняка заставила Квартальнова вспомнить горячие мартовские денечки, когда «Локомотив» во многом благодаря Павлу Красковскому сотоварищи сокрушил в плей-офф ЦСКА.

Штиль в дебюте матча взорвал трудовым голом Даниил Апальков, выудив шайбу у кандидата в олимпийцы Владимира Ткачева.

Во втором периоде Рушан Рафиков эффектно включил легенду Ярославля Александра Гуськова. После рейда за воротами защитник передачей через частокол клюшек нашел на дальней штанге Полунина, не забивавшего 20 последних матчей.

Вскоре наступило время Егора Коршкова, за две с копейками минуты оформившего дубль. Первую шайбу он забросил, увенчав чудо-броском в ближнюю девятку стандарт «3 в 2». А вторую — обокрав зазевавшегося Дмитрия Архипова и перехитрив в ближнем бою вратаря Эмиля Гарипова. Попутно отправив его на лавку.

Квартальнов требовал продолжения «банкета». Тренер метался по скамейке, то и дело хватал планшет и тыкал в него чуть ли носом подопечных.

А вратарь хозяев Алексей Мурыгин, «подвытащивший» в Нижнекамске, будто и не горел желанием сушить сухарь. В углу площадки вдруг подарил шайбу Иржи Секачу, тот переадресовал ее на пятачок Джастину Азеведо. Но канадца успел сбить с ног защитник Павел Коледов. Обоих увезли со льда под руки. На этом матч для главного бомбардира гостей закончился. Его на скорой доставили в больницу.

Начиная с 2009 года в очных встречах этих соперников больше пяти шайб в ворота не залетало. Пятую под занавес второго периода забросил ветеран Андрей Марков. Его щелчок от синей линии в большинстве размочил Мурыгина. Не без помощи рикошета от Мосалева.

В третьем периоде хозяева старательно сушили игру, но ворота не уберегли. Мурыгин запустил шайбу в ближний угол, подо льдом. В очередной раз заставив тренеров «Локомотива» задуматься о надежности вратарской бригады.

Не ушел сухим со льда и сменщик Гарипова Тимур Билялов. Сначала его заставил капитулировать Дмитрий Лугин, в последнее время отмечавшийся разве что удалениями. А вскоре хозяева преуспели в большинстве, впервые реализовав численное преимущество за последние семь матчей.

Красковскому, единственному из молодежной тройки, отметиться голом не посчастливилось. Он решил наверстать упущенное на кулаках и помахался с Робом Клинкхаммером, повредив себе кисть. Подлый удар коленом защитника-гренадера гостей Романа Абросимова и удаление до конца игры не испортило впечатления от премьеры Квартальнова в Ярославле.