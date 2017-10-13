Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Нефтехимиком»

После поражения от «Салавата Юлаева» (2:4) минчане постарались гораздо острее с первых минут сыграть в нападении. Однако именно этот факт едва не стоил победы хозяевам.

Тренер гостей Андрей Назаров хорошо запомнился белорусским болельщикам своим буйным нравом, когда руководил подмосковным «Витязем». Однако всем командам, которые тренировал этот специалист не откажешь в умении действовать в нападении. «Нефтехимик» уже на пятой минуте первого периода открыл счет в матче. Гостям удалась быстрая контратака. Пропущенная шайба заставила «зубров» действовать более активно. В итоге в середине периода «Динамо» удался розыгрыш большинства. В этот момент минчане действовали впятером против троих оппонентов, и отличилися точным броском Куинтон Хауден. В ходе стартовых двадцати минут эмоции на площадке, порой, зашкаливали. В итоге команды заработали много штрафного времени.

Продолжения упорной борьбы ожидали болельщики и после отдыха. Динамовцы в этот важный момент матча сумели избежать постоянных стычек, а больше сосредоточились на игре в атаке. В итоге молодые форварды минчан добились успеха. На 23-й минуте, находящийся на просмотровом контракте в «Динамо» Александр Когалев завершил комбинацию партнеров точным броском. Вскоре Егор Шарангнович реализовал численное большинство хозяев площадки.

«Очень рад, что мы смогли выдержать, неплохо сыграли в большинстве с “Нефтехимиком”. Это повзолило минчанам добиться успеха. Сейчас мы немного отдохнем, так как дальше команду ждет плотный график матчей», — отметил главный тренер «Динамо» Горди Дуайер.