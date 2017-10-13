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22:47 (мск), источник: Советский спорт

Странная закономерность есть в матчах СКА. Но началу новой серии это не помешало

СКА обыграл «Салават» в очень сложном матче. Вот как петербуржцы отреагировали на первое поражение в сезоне.

Источник: Советский спорт

Вернул Дацюка

Павел Дацюк то ли восстановился после легкого повреждения, то ли как следует отдохнул и вернулся в первое звено. Когда капитан готов играть, в СКА не может быть другого варианта, кроме как выпускать его в связке с Ильей Ковальчуком. С ними рядом Сергей Плотников — самый классический из всех возможных вариантов крайнего правого форварда.

У Дацюка не очень получилось начало этого мини-возвращения. В первом периоде Павел получил удаление в ненужный момент, его оштрафовали за подножку, когда СКА уже был в меньшинстве из-за фола Сергея Калинина. Втроем петербуржцы справились, «Салават» реализовал уже после выхода Калинина, когда на штраф-скамейке оставался только Дацюк.

В середине периода капитан СКА не реализовал классный момент уже при 1:1, ему не удалось обыграть вратаря Кареева. В том эпизоде СКА потом заработал большинство, а Линус Умарк получил даже 10-минутный дисциплинарный штраф, но хозяева его не реализовали.

Зато во втором периоде именно Дацюк забросил победную шайбу, ситуация напоминала тот нереализованный эпизод: тоже закат под бросок с неудобной, с той же стороны — только теперь Павел действовал резче, вратарь «Салавата» не успел закрыть дальний угол и главный центр СКА попал под штангу.

Оставил Коскинена

После первого поражения в сезоне СКА не поменял вратаря: действует очередность, из-за поездки Микко Коскинена в Финляндию в конце сентября, когда у него родился сын, Игорь Шестеркин ушел в символический отрыв, после игры с «Салаватом» у финна 10 матчей, у голкипера сборной России — 11.

Встреча с уфимцами получилась сложной для Коскинена не только из-за сильной атаки соперника. Еще и ход матча был неприятным для вратаря: начало вообще без бросков по нему, а затем сразу оборона втроем против пятерых. Впервые по финну бросили как раз после десятой минуты в этом большинстве. Второй бросок Коскинен тоже отразил, а третьим стало добивание от свободного Кемппайнена. Сейв там был бы гарантией попадания в недельный топ — геройства не получилось.

Этот гол, кстати, прервал еще одну внушительную серию СКА. Но не такую заметную. Лидер сезона не пропускал в меньшинстве 10 игр, перед «Салаватом» реализовывать получалось у «Магнитки», это было в середине сентября.

Закончил одну серию и начал другую

У СКА в осеннем календаре два случая с восточными соперниками, когда между выездным и домашним матчами короткий отрезок. Так уже было с «Сибирью», СКА победил 3:0 в гостях и 3:2 у себя в Ледовом. Одной из главных тем после той игры был более сложный сценарий повторного матча.

Харийс Витолиньш в клубной армейской программке утверждал, что к играм с одним соперником на коротком отрезке проще готовиться: можешь анализировать не чужие матчи, а свой недавний, легче на своем примере провести разбор. Но тренер СКА подмечал, что и для соперника то же самое актуально.

И «Сибирь», и «Салават» после крупных поражений дома в Петербурге гораздо дольше боролись и сохраняли интригу. С уфимцами СКА впервые вышел вперед только на 29-й минуте. Странная закономерность с тем, что повторные матчи у армейцев сложнее первых.

«Салават» еще играет без Григория Панина, которого дисквалифицировали на четыре матча за фол из матча против СКА: на Прохоркине, когда было коленом в колено. Но Панин, конечно, с командой, он приехал в Петербург и даже смог стать обратить на себя внимание. Григорий ворвался в эфир петербургского телеканала, когда ведущий с экспертом, капитаном «СКА-Невы» Андреем Рычаговым, обсуждали моменты второго периода.

— Телевидение, да? — Панин приобнял обоих со спины, вставил пару безобидных фраз, судей и СКА не ругал. Только попросил и про «Салават» сказать в эфире что-нибудь хорошее.

Комплименты уфимцы действительно заслужили, в начале третьего периода Кемппайнен сделал дубль и сравнял счет. Но у СКА все-таки больше поводов для положительных эмоций: армейцы выиграли благодаря реализации большинства от Плотникова, который забил четвертый матч подряд, и, вполне вероятно, начали новую победную серию. Правда, дальше у Олега Знарка после «Нефтехимика» опасные «Ак Барс» и «Йокерит».

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