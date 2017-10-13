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«Северсталь» победила рижское «Динамо», выиграв третий матч кряду
«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».
«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».
Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 3:1.
Первый период прошёл безрезультативно, а в начале второго Павел Чернов открыл счёт. Александр Евсеенков реализовал большинство, увеличив преимущество гостей, На последней минуте игрового отрезка Микс Индрашис сократил отставание, но большего гости не добились. Окончательный результат установил Юрий Трубачёв в концовке третьего периода.
|Северсталь
|
3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
|Динамо Р
|Александр Гулявцев
|Гиртс Анкипанс
|Юлиус Гудачек 23:54 (Ю. Гудачек 24:06)
|Мантас Армалис 57:53 (М. Армалис 59:01)
|1-й период
|08:03
|Максим Рыбин
|12:21
|Виталий Вишневский
|Виталий Павлов
|15:22
|2-й период
|24:06
|Павел Чернов (Д. Кагарлицкий)
|25:40
|Станислав Калашников
|Брэндон Макмиллан
|30:26
|Робертс Липсбергс
|34:40
|34:59
|Александр Евсеенков (Н. Стасенко, А. Бумагин)
|Микс Индрашис (М. Редлихс, К. Зиле)
|39:04
|39:34
|Александр Евсеенков
|Никита Евпалов
|39:34
|3-й период
|40:33
|40:33
|52:31
|Юрий Трубачев
|59:01
|п.в.
|Юрий Трубачев (Д. Кагарлицкий, П. Чернов)
|Робертс Липсбергс
|59:20
|22
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)