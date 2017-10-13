«Северсталь» победила рижское «Динамо», выиграв третий матч кряду

Первый период прошёл безрезультативно, а в начале второго Павел Чернов открыл счёт. Александр Евсеенков реализовал большинство, увеличив преимущество гостей, На последней минуте игрового отрезка Микс Индрашис сократил отставание, но большего гости не добились. Окончательный результат установил Юрий Трубачёв в концовке третьего периода.