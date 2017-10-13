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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» победила рижское «Динамо», выиграв третий матч кряду

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 3:1.

Первый период прошёл безрезультативно, а в начале второго Павел Чернов открыл счёт. Александр Евсеенков реализовал большинство, увеличив преимущество гостей, На последней минуте игрового отрезка Микс Индрашис сократил отставание, но большего гости не добились. Окончательный результат установил Юрий Трубачёв в концовке третьего периода.

Северсталь 3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
Динамо Р
13.10.2017, 19:00 Зрители: 3497 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Гиртс Анкипанс
Вратари
Юлиус Гудачек 23:54 (Ю. Гудачек 24:06) Мантас Армалис 57:53 (М. Армалис 59:01)
1-й период
08:03 Максим Рыбин
12:21 Виталий Вишневский
Виталий Павлов 15:22
2-й период
24:06 Павел Чернов (Д. Кагарлицкий)
25:40 Станислав Калашников
Брэндон Макмиллан 30:26
Робертс Липсбергс 34:40
34:59 Александр Евсеенков (Н. Стасенко, А. Бумагин)
Микс Индрашис (М. Редлихс, К. Зиле) 39:04
39:34 Александр Евсеенков
Никита Евпалов 39:34
3-й период
40:33
40:33
52:31 Юрий Трубачев
59:01 п.в. Юрий Трубачев (Д. Кагарлицкий, П. Чернов)
Робертс Липсбергс 59:20
Статистика
22 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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