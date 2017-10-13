«Локомотив» победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 13 октября. Ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 13 октября. Ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Ак Барса» отличились Андрей Марков (39-я минута), Михаил Глухов (48). За «Локомотив» шайбы забросили Даниил Апальков (7), Александр Полунин (22), Егор Коршков (29, 31), Дмитрий Лугин (50), Якуб Накладал (54).
«Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции с 35 очками. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (41).
В следующем матче 15 октября «Локомотив» примет череповецкую «Северсталь», «Ак Барс» сыграет в гостях с петербургским СКА.
В других матчах нижегородское «Торпедо» победило московский «Спартак» со счетом 1:0, «Северсталь» — рижское «Динамо» — 3:1.
|Дмитрий Квартальнов
|Зинэтула Билялетдинов
|Алексей Мурыгин
|Эмиль Гарипов 30:55 (Т. Билялов 30:55)
|1-й период
|06:15
|Даниил Апальков
|16:26
|Илья Любушкин
|2-й период
|21:31
|Александр Полунин (Р. Рафиков, Е. Коршков)
|Василий Токранов
|27:28
|28:06
|Павел Коледов
|28:36
|Егор Коршков (Я. Накладал, П. Красковский)
|30:55
|Егор Коршков
|Роб Клинкхаммер
|35:04
|35:34
|Илья Любушкин
|37:37
|Роман Манухов
|Андрей Марков (И. Секач)
|38:26
|3-й период
|Федор Малыхин
|46:36
|Михаил Глухов (А. Яруллин, А. Марков)
|47:00
|49:56
|Дмитрий Лугин (Д. Алексеев)
|Дмитрий Архипов
|52:17
|53:43
|Якуб Накладал (П. Контиола)
|54:24
|Рушан Рафиков
|55:46
|Павел Красковский
|Роб Клинкхаммер
|55:46
|Рафаэль Батыршин
|57:32
|Роман Абросимов
|57:46
|Роман Абросимов
|57:46
|12
|Штрафное время
|45
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)