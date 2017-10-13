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21:36 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 13 октября. Ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе «Ак Барса» отличились Андрей Марков (39-я минута), Михаил Глухов (48). За «Локомотив» шайбы забросили Даниил Апальков (7), Александр Полунин (22), Егор Коршков (29, 31), Дмитрий Лугин (50), Якуб Накладал (54).

«Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции с 35 очками. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (41).

В следующем матче 15 октября «Локомотив» примет череповецкую «Северсталь», «Ак Барс» сыграет в гостях с петербургским СКА.

В других матчах нижегородское «Торпедо» победило московский «Спартак» со счетом 1:0, «Северсталь» — рижское «Динамо» — 3:1.

Локомотив 6:2
(1:0, 3:1, 2:1)
Ак Барс
13.10.2017, 19:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Алексей Мурыгин Эмиль Гарипов 30:55 (Т. Билялов 30:55)
1-й период
06:15 Даниил Апальков
16:26 Илья Любушкин
2-й период
21:31 Александр Полунин (Р. Рафиков, Е. Коршков)
Василий Токранов 27:28
28:06 Павел Коледов
28:36 Егор Коршков (Я. Накладал, П. Красковский)
30:55 Егор Коршков
Роб Клинкхаммер 35:04
35:34 Илья Любушкин
37:37 Роман Манухов
Андрей Марков (И. Секач) 38:26
3-й период
Федор Малыхин 46:36
Михаил Глухов (А. Яруллин, А. Марков) 47:00
49:56 Дмитрий Лугин (Д. Алексеев)
Дмитрий Архипов 52:17
53:43 Якуб Накладал (П. Контиола)
54:24 Рушан Рафиков
55:46 Павел Красковский
Роб Клинкхаммер 55:46
Рафаэль Батыршин 57:32
Роман Абросимов 57:46
Роман Абросимов 57:46
Статистика
12 Штрафное время 45
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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