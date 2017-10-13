Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн3
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК ДинамоБ4
Сочи3
Хоккей. НХЛ
14.10
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
14.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив6
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь3
Динамо Р1
Хоккей. НХЛ
14.10
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
14.10
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
14.10
Вегас Голден Найтс
Детройт Ред Уингз
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Шарапова сыграет в Москве. Десять лет спустя
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
21:43 (мск), источник: Советский спорт

Каких хоккеистов ждет «Магнитка» из НХЛ? Интервью руководителя клуба

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

— Вы следите за судьбой игроков «Магнитки», которые в межсезонье уехали в НХЛ?
— Да, следим. Пристально. И мы в постоянном контакте с ребятами. Желаем им удачи. Но если не закрепятся в НХЛ, мы всегда их ждем на запасном аэродроме.

— «Металлургу» нужно усиливать защиту — у вас в обороне не играют Денис Денисов, Александр Будкин, Ярослав Хабаров.
— Зато посмотрите, как у нас растет Григорий Дронов. Александра Игошева перевели из детского хоккея во взрослый. Могу назвать и других парней — например, шанс получил Никита Бобряшов, и пока его правильно использует.

Мы рады, что у нас есть молодежные тылы, которые способны заменить игроков основы. Но для результата нужен опыт, поэтому мы ждем ребят из НХЛ домой.

— Что сейчас происходит с лучшим защитником-бомбардиром прошлого сезона Крисом Ли? Он приезжал в «Лос-Анджелес» на просмотровый контракт, но соглашение с ним не продлили. Где он?
— Ли живет у себя дома. Тренируется, работает. У него еще есть пара вариантов. Он пытается их использовать. Верит, что получится. Если нет, то мы ждем его возвращения в Магнитогорск.

— По ходу сезона думает вписаться в НХЛ, если какой-то клуб накроет волна травм?
— Да, Крис делает такие попытки. И поймите правильно — человек всю жизнь играл в хоккей на высоком уровне. Мечта его жизни — провести хотя бы один-два сезона в НХЛ. Поэтому мы поддерживаем его желание. Но если будет неудача, то Ли может готовиться к Олимпиаде в составе «Магнитки».

— Сейчас другой защитник Алексей Береглазов выступает в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорде». В его контракте есть пункт о том, что он может вернуться в Европу, если его отправят в АХЛ?
— Не будем выдавать все секреты.

— Не думаете, что Береглазов выбрал не тот клуб, потому что у «Рейнджерс» очень сильная защита, а он не проходил через драфт и мог пойти в другую команду?
— У каждого человека в голове есть свои мысли и эти… не хочу сказать, что насекомые. Но тут личный выбор. Значит, Леша учитывал какие-то нюансы.

Скажу, что нам интересна игра Береглазова даже в АХЛ. Мы отсматриваем его матчи за «Хартфорд».

— Удивились, что Виктора Антипина не поставили на матч против «Сан-Хосе»? До этого у него было «-4» в трех играх.
— Но «Баффало» — такая команда, где не только Антипин должен обороняться. Есть еще 20 человек, которые этим занимаются. Дело не в Вите. А по игре с «Сан-Хосе» — по моей информации, тренер сказал Антипину: «Я тебе дам отдохнуть».

— «Магнитка» попала в зону турбулентности, вот проиграла «Амуру». Что с вашей командой?
— Мы ведь строим практически новую команду. Кто бы что ни говорил, от нас ушли пять лидеров. Мы не занимались агрессивно трансферной политикой. Мы не участвовали в финансовой гонке вооружений. Мы взяли ребят из высшей лиги, подняли своих воспитанников из МХЛ. Это законы спорта. «Магнитка» за четыре года трижды выходила в финалы Кубка Гагарина. И вот подошло время. Если не сейчас, то потом будет совсем плохо.

 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России
СКА победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Шарапова сыграет в Москве. Десять лет спустя
Война за испанское наследство. С кем предстоит сыграть России
Владимир Алешин: Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал
Тренерский штаб ЦСКА взял на матч с «Краснодаром» 16 футболистов
Новости
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь