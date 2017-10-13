Каких хоккеистов ждет «Магнитка» из НХЛ? Интервью руководителя клуба

Источник: Советский спорт

— Вы следите за судьбой игроков «Магнитки», которые в межсезонье уехали в НХЛ?

— Да, следим. Пристально. И мы в постоянном контакте с ребятами. Желаем им удачи. Но если не закрепятся в НХЛ, мы всегда их ждем на запасном аэродроме.

— «Металлургу» нужно усиливать защиту — у вас в обороне не играют Денис Денисов, Александр Будкин, Ярослав Хабаров.

— Зато посмотрите, как у нас растет Григорий Дронов. Александра Игошева перевели из детского хоккея во взрослый. Могу назвать и других парней — например, шанс получил Никита Бобряшов, и пока его правильно использует.

Мы рады, что у нас есть молодежные тылы, которые способны заменить игроков основы. Но для результата нужен опыт, поэтому мы ждем ребят из НХЛ домой.

— Что сейчас происходит с лучшим защитником-бомбардиром прошлого сезона Крисом Ли? Он приезжал в «Лос-Анджелес» на просмотровый контракт, но соглашение с ним не продлили. Где он?

— Ли живет у себя дома. Тренируется, работает. У него еще есть пара вариантов. Он пытается их использовать. Верит, что получится. Если нет, то мы ждем его возвращения в Магнитогорск.

— По ходу сезона думает вписаться в НХЛ, если какой-то клуб накроет волна травм?

— Да, Крис делает такие попытки. И поймите правильно — человек всю жизнь играл в хоккей на высоком уровне. Мечта его жизни — провести хотя бы один-два сезона в НХЛ. Поэтому мы поддерживаем его желание. Но если будет неудача, то Ли может готовиться к Олимпиаде в составе «Магнитки».

— Сейчас другой защитник Алексей Береглазов выступает в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорде». В его контракте есть пункт о том, что он может вернуться в Европу, если его отправят в АХЛ?

— Не будем выдавать все секреты.

— Не думаете, что Береглазов выбрал не тот клуб, потому что у «Рейнджерс» очень сильная защита, а он не проходил через драфт и мог пойти в другую команду?

— У каждого человека в голове есть свои мысли и эти… не хочу сказать, что насекомые. Но тут личный выбор. Значит, Леша учитывал какие-то нюансы.

Скажу, что нам интересна игра Береглазова даже в АХЛ. Мы отсматриваем его матчи за «Хартфорд».

— Удивились, что Виктора Антипина не поставили на матч против «Сан-Хосе»? До этого у него было «-4» в трех играх.

— Но «Баффало» — такая команда, где не только Антипин должен обороняться. Есть еще 20 человек, которые этим занимаются. Дело не в Вите. А по игре с «Сан-Хосе» — по моей информации, тренер сказал Антипину: «Я тебе дам отдохнуть».