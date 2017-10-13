Каких хоккеистов ждет «Магнитка» из НХЛ? Интервью руководителя клуба

— Вы следите за судьбой игроков «Магнитки», которые в межсезонье уехали в НХЛ?
— Да, следим. Пристально. И мы в постоянном контакте с ребятами. Желаем им удачи. Но если не закрепятся в НХЛ, мы всегда их ждем на запасном аэродроме.
— «Металлургу» нужно усиливать защиту — у вас в обороне не играют Денис Денисов, Александр Будкин, Ярослав Хабаров.
— Зато посмотрите, как у нас растет Григорий Дронов. Александра Игошева перевели из детского хоккея во взрослый. Могу назвать и других парней — например, шанс получил Никита Бобряшов, и пока его правильно использует.
Мы рады, что у нас есть молодежные тылы, которые способны заменить игроков основы. Но для результата нужен опыт, поэтому мы ждем ребят из НХЛ домой.
— Что сейчас происходит с лучшим
— Ли живет у себя дома. Тренируется, работает. У него еще есть пара вариантов. Он пытается их использовать. Верит, что получится. Если нет, то мы ждем его возвращения в Магнитогорск.
— По ходу сезона думает вписаться в НХЛ, если
— Да, Крис делает такие попытки. И поймите правильно — человек всю жизнь играл в хоккей на высоком уровне. Мечта его жизни — провести хотя бы
— Сейчас другой защитник Алексей Береглазов выступает в
— Не будем выдавать все секреты.
— Не думаете, что Береглазов выбрал не тот клуб, потому что у «Рейнджерс» очень сильная защита, а он не проходил через драфт и мог пойти в другую команду?
— У каждого человека в голове есть свои мысли и эти… не хочу сказать, что насекомые. Но тут личный выбор. Значит, Леша учитывал
Скажу, что нам интересна игра Береглазова даже в АХЛ. Мы отсматриваем его матчи за «Хартфорд».
— Удивились, что Виктора Антипина не поставили на матч против «Сан-Хосе»? До этого у него было «-4» в трех играх.
— Но «Баффало» — такая команда, где не только Антипин должен обороняться. Есть еще 20 человек, которые этим занимаются. Дело не в Вите. А по игре с «Сан-Хосе» — по моей информации, тренер сказал Антипину: «Я тебе дам отдохнуть».
— «Магнитка» попала в зону турбулентности, вот проиграла «Амуру». Что с вашей командой?
— Мы ведь строим практически новую команду. Кто бы что ни говорил, от нас ушли пять лидеров. Мы не занимались агрессивно трансферной политикой. Мы не участвовали в финансовой гонке вооружений. Мы взяли ребят из высшей лиги, подняли своих воспитанников из МХЛ. Это законы спорта. «Магнитка» за четыре года трижды выходила в финалы Кубка Гагарина. И вот подошло время. Если не сейчас, то потом будет совсем плохо.