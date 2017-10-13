Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Песков: ни о какой компенсации за Крым не может идти речи
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Сочи
Хоккей. НХЛ
14.10
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
14.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
14.10
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
14.10
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Детройт Ред Уингз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс2
Миннесота Уайлд5
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Малкин спасовал перед Кучеровым: обзор дня в НХЛ
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
16:55 (мск), источник: Р-Спорт

Витолиньш: Нападающий ХК СКА Прохоркин из-за травмы не сыграет с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Нападающий СКА Николай Прохоркин получил небольшую травму и не сможет принять участие в ближайшей игре армейцев против уфимского «Салавата Юлаева», сообщил тренер петербургского хоккейного клуба Харийс Витолиньш.

Источник: РИА "Новости"

СКА в среду уступил на своем льду «Сочи» в овертайме со счетом 2:3, рекордная победная серия армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ прервалась на отметке в 20 матчей. В пятницу СКА примет «Салават Юлаев».

«Есть обстоятельства (для смены составов звеньев нападения) — вернулся Дацюк, у Прохоркина небольшая травма. Конечно, какие-то изменения нужны, свежая кровь. Мы в процессе, — сказал Витолиньш, слова которого приводятся на сайте СКА. — Пока сложно сказать (о сроках восстановления Прохоркина), тут вопрос к врачам. По крайне мере, сегодня он не сыграет».

Также Витолиньш рассказал о состоянии защитников Антона Белова и Егора Яковлева, которые на раскатке перед игрой катались с неиграющим составом.

«Яковлев на подходе, думаю, где-то уже сможет начинать держать борьбу. Белов вышел покататься во второй раз. Каждому из них нужно еще время», — сказал тренер.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Малкин спасовал перед Кучеровым: обзор дня в НХЛ
Чили не подаст апелляцию на матч отбора ЧМ Перу — Колумбия
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Обладатель «Золотого мяча» лидирует на президентских выборах
Владимир Алешин: Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал
Тренерский штаб ЦСКА взял на матч с «Краснодаром» 16 футболистов
Новости
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь