Витолиньш: Нападающий ХК СКА Прохоркин из-за травмы не сыграет с «Салаватом Юлаевым»
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
СКА в среду уступил на своем льду «Сочи» в овертайме со счетом 2:3, рекордная победная серия армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ прервалась на отметке в 20 матчей. В пятницу СКА примет «Салават Юлаев».
«Есть обстоятельства (для смены составов звеньев нападения) — вернулся Дацюк, у Прохоркина небольшая травма. Конечно,
Также Витолиньш рассказал о состоянии защитников Антона Белова и Егора Яковлева, которые на раскатке перед игрой катались с неиграющим составом.
«Яковлев на подходе, думаю,