Витолиньш: Нападающий ХК СКА Прохоркин из-за травмы не сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Источник: РИА "Новости"

СКА в среду уступил на своем льду «Сочи» в овертайме со счетом 2:3, рекордная победная серия армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ прервалась на отметке в 20 матчей. В пятницу СКА примет «Салават Юлаев».

«Есть обстоятельства (для смены составов звеньев нападения) — вернулся Дацюк, у Прохоркина небольшая травма. Конечно, какие-то изменения нужны, свежая кровь. Мы в процессе, — сказал Витолиньш, слова которого приводятся на сайте СКА. — Пока сложно сказать (о сроках восстановления Прохоркина), тут вопрос к врачам. По крайне мере, сегодня он не сыграет».

Также Витолиньш рассказал о состоянии защитников Антона Белова и Егора Яковлева, которые на раскатке перед игрой катались с неиграющим составом.