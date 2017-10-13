КХЛ дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Галиева на один матч

«Ак Барс» в среду уступил московскому «Динамо» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3. В конце третьего периода Галиев был удален до конца матча за удар соперника клюшкой.

Отмечается, что СДК КХЛ на основании представленных материалов оставил без изменений наложенное на Галиева наказание в виде большого штрафа плюс автоматически дисциплинарного до конца игры, а также дисквалифицировал нападающего на один матч и подверг денежному штрафу.