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16:18 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Галиева на один матч

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего казанского «Ак Барса» Станислава Галиева на один матч, сообщается на сайте лиги.

«Ак Барс» в среду уступил московскому «Динамо» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3. В конце третьего периода Галиев был удален до конца матча за удар соперника клюшкой.

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Отмечается, что СДК КХЛ на основании представленных материалов оставил без изменений наложенное на Галиева наказание в виде большого штрафа плюс автоматически дисциплинарного до конца игры, а также дисквалифицировал нападающего на один матч и подверг денежному штрафу.

В пятницу «Ак Барс» сыграет на выезде против ярославского «Локомотива».

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