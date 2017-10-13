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15:31 (мск), источник: ТАСС

ХК «Сочи» рассматривает вариант создания хоккейной школы на базе «Сириуса»

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Сочи» имеет планы по созданию в городе хоккейной школы, центр «Сириус» является одним из вариантов, на базе которого может появиться образовательное учреждение клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев.

«Сочи» планирует создание полноценной хоккейной школы со следующего учебного года. Один из вариантов — это «Сириус», на базе которого она может появиться, — сказал Воропаев.

Клуб «Сочи» был основан в 2014 году после того, как в городе прошли зимние Олимпийские игры. В декабре 2014 года на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан образовательный центр «Сириус», целью которого является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Ученики центра занимаются в том числе и хоккеем.

В четверг Федерация хоккея России (ФХР) на внеочередной конференции приняла решение о создании филиалов организации в семи регионах, включая Краснодарский край, для развития хоккея.

«Очень правильно, что ФХР планирует создание в Сочи своего представительства. Это будет совместная работа, которая без непосредственного участия ФХР была бы гораздо менее эффективной. Ведь для спортшколы крайне важно, чтобы детский хоккей был и в других городах Краснодарского края, чтобы был соревновательный уровень, а эта задача под силу только ФХР», — отметил генеральный директор сочинского клуба.

Временный переезд на арену «Шайба» выдался непростым для сотрудников клуба

По словам Воропаева, в будущем возможно создание в Сочи команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В чемпионате МХЛ выступает «Капитан» из подмосковного города Ступино, который связан с «Сочи» партнерскими соглашениями.

«Начинать надо со школы, иначе команда МХЛ будет очень дорогим проектом на пустом месте, без своих воспитанников, аудитории и прочего. Ведь молодежного хоккея на данный момент в крае почти нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Хоккеисты «Сочи» шесть матчей провели на льду олимпийской арены «Шайба» в связи с тем, что их домашний дворец «Большой» занят под проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Переезд на арену “Шайба” отразился не на команде, а на офисе, который работал ночами. Команде же там нравится, там не такие шикарные условия, но они очень хорошие. Плюс арена меньше, лед ближе, это нравится тренерам и игрокам», — рассказал генеральный директор клуба. По окончании мероприятия «Сочи» вернется во дворец «Большой», отметил Воропаев.

«Мыслей остаться после фестиваля там нет, так как у нас цель — сделать так, чтобы под завязку заполнялся “Большой”. Понятно, что эта задача не решится за год, за два, за три. Это огромная работа, но мы к этому придем. К тому же в “Большом” для зрителей условия с “Шайбой” несопоставимы: в фойе этой арены уже тесновато, если приходят 3500 зрителей», — подчеркнул он.

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