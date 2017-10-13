ХК «Сочи» рассматривает вариант создания хоккейной школы на базе «Сириуса»

«Сочи» планирует создание полноценной хоккейной школы со следующего учебного года. Один из вариантов — это «Сириус», на базе которого она может появиться, — сказал Воропаев.

Клуб «Сочи» был основан в 2014 году после того, как в городе прошли зимние Олимпийские игры. В декабре 2014 года на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан образовательный центр «Сириус», целью которого является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Ученики центра занимаются в том числе и хоккеем.

В четверг Федерация хоккея России (ФХР) на внеочередной конференции приняла решение о создании филиалов организации в семи регионах, включая Краснодарский край, для развития хоккея.

«Очень правильно, что ФХР планирует создание в Сочи своего представительства. Это будет совместная работа, которая без непосредственного участия ФХР была бы гораздо менее эффективной. Ведь для спортшколы крайне важно, чтобы детский хоккей был и в других городах Краснодарского края, чтобы был соревновательный уровень, а эта задача под силу только ФХР», — отметил генеральный директор сочинского клуба.

Временный переезд на арену «Шайба» выдался непростым для сотрудников клуба

По словам Воропаева, в будущем возможно создание в Сочи команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В чемпионате МХЛ выступает «Капитан» из подмосковного города Ступино, который связан с «Сочи» партнерскими соглашениями.

«Начинать надо со школы, иначе команда МХЛ будет очень дорогим проектом на пустом месте, без своих воспитанников, аудитории и прочего. Ведь молодежного хоккея на данный момент в крае почти нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Хоккеисты «Сочи» шесть матчей провели на льду олимпийской арены «Шайба» в связи с тем, что их домашний дворец «Большой» занят под проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Переезд на арену “Шайба” отразился не на команде, а на офисе, который работал ночами. Команде же там нравится, там не такие шикарные условия, но они очень хорошие. Плюс арена меньше, лед ближе, это нравится тренерам и игрокам», — рассказал генеральный директор клуба. По окончании мероприятия «Сочи» вернется во дворец «Большой», отметил Воропаев.