Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клуба

«Сейчас я очень тесно работаю с казанской академией хоккея имени Моисеева. Сейчас мы готовим поурочные планы, начиная с пятилетнего возраста, и на этом пока сфокусированы все интеллектуальные интересы, — рассказал Захаркин. — Что касается предложений, то да, они есть, в том числе из-за рубежа, и в ближайшее время я приму решение, продолжить карьеру в этом сезоне или нет. Пока не могу сказать из какой страны предложение, слишком много нюансов».