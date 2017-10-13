Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клуба
МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» и
МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» и
Захаркин объявил об уходе с поста главного тренера «Югры» 28 сентября после восьми поражений команды подряд.
«Сейчас я очень тесно работаю с казанской академией хоккея имени Моисеева. Сейчас мы готовим поурочные планы, начиная с пятилетнего возраста, и на этом пока сфокусированы все интеллектуальные интересы, — рассказал Захаркин. — Что касается предложений, то да, они есть, в том числе
Ранее специалист вместе с Вячеславом Быковым работал в ЦСКА, «Салавате Юлаеве», СКА, сборной России, а с 2015 по 2017 год возглавлял уфимский клуб, выиграв с ним в 2016 году бронзовые медали чемпионата России.