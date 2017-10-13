«Барыс» после победы над «Югрой» стал самой результативной командой нынешнего сезона КХЛ после СКА

Встреча в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанской команды. Таким образом, хоккеисты «Барыса» смогли забросить 62 шайбы в 20-ти играх.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 8, 12.10.2017, 17:00 Югра 2 Барыс 5

Лидирует же по этому показателю питерский СКА, который в 21-м матче забросил уже 94 шайбы. На третьей строчке располагается омский «Авангард» — 61 шайба в 20-ти играх.

Далее следуют уфимский «Салават Юлаев» — 60 шайб (20 матчей), казанский «Ак Барс» — 59 (18), екатеринбургский «Автомобилист» — 59 (20), магнитогорский «Металларг» — 59 (20), финский «Йокерит» — 58 (17) и подольский «Витязь» — 57 (22).