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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» после победы над «Югрой» стал самой результативной командой нынешнего сезона КХЛ после СКА

«Барыс» после победы над ханты-мансийской «Югрой» поднялся на второе место в списке самых результативных команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанской команды. Таким образом, хоккеисты «Барыса» смогли забросить 62 шайбы в 20-ти играх.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 12.10.2017, 17:00
Югра
2Барыс5

Лидирует же по этому показателю питерский СКА, который в 21-м матче забросил уже 94 шайбы. На третьей строчке располагается омский «Авангард» — 61 шайба в 20-ти играх.

Далее следуют уфимский «Салават Юлаев» — 60 шайб (20 матчей), казанский «Ак Барс» — 59 (18), екатеринбургский «Автомобилист» — 59 (20), магнитогорский «Металларг» — 59 (20), финский «Йокерит» — 58 (17) и подольский «Витязь» — 57 (22).

Напомним, что в следующем матче «Барыс», который на данный момент с 35-ю очками располагается на седьмом месте в КХЛ, 14 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».

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