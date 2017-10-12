История, после которой будет тяжело не заплакать.
«Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд
Челябинский «Трактор» на домашней арене взял верх над подмосковным «Витязем», игра закончилась со счётом 2:1.
Челябинский «Трактор» на домашней арене взял верх над подмосковным «Витязем», игра закончилась со счётом 2:1.
Для команды Валерия Белова поражение стало третьим подряд.
Счёт на 17-й минуте встречи открыли гости, заброшенной шайбой отметился Никита Выглазов. «Трактор» ответил голами Алексея Кручинина и Ника Бэйлена, забитыми на 38-й и 42-й минуте соответственно.
|Анвар Гатиятулин
|Валерий Белов
|Павел Францоуз
|Михаил Бирюков 59:21 (М. Бирюков 59:48)
|1-й период
|Максим Афиногенов
|10:04
|16:02
|Алексей Петров
|Никита Выглазов (Р. Горак, Д. Семин)
|16:44
|18:42
|2-й период
|20:28
|Иван Вишневский
|Евгений Катичев
|36:10
|37:59
|Алексей Кручинин (М. Якуценя, Кир. Кольцов)
|3-й период
|41:13
|Ник Бэйлен (П. Щехура)
|50:42
|Александр Черников
|Александр Кулагин
|50:42
|Максим Афиногенов
|59:48
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)