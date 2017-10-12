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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд

Челябинский «Трактор» на домашней арене взял верх над подмосковным «Витязем», игра закончилась со счётом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

Для команды Валерия Белова поражение стало третьим подряд.

Счёт на 17-й минуте встречи открыли гости, заброшенной шайбой отметился Никита Выглазов. «Трактор» ответил голами Алексея Кручинина и Ника Бэйлена, забитыми на 38-й и 42-й минуте соответственно.

Трактор 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
Витязь
12.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Валерий Белов
Вратари
Павел Францоуз Михаил Бирюков 59:21 (М. Бирюков 59:48)
1-й период
Максим Афиногенов 10:04
16:02 Алексей Петров
Никита Выглазов (Р. Горак, Д. Семин) 16:44
18:42
2-й период
20:28 Иван Вишневский
Евгений Катичев 36:10
37:59 Алексей Кручинин (М. Якуценя, Кир. Кольцов)
3-й период
41:13 Ник Бэйлен (П. Щехура)
50:42 Александр Черников
Александр Кулагин 50:42
Максим Афиногенов 59:48
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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