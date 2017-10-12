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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 6:3.

Источник: РИА "Новости"

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Пестунов, Николай Тимашов, Егор Миловзоров, Евгений Чесалин и Артём Гареев, оформивший дубль. Две результативных передачи сделал защитник Денис Куляш, проводящий свой дебютный матч за команду из Екатеринбурга. Голы у гостей записали на свой счёт Радек Смоленяк, Иван Шварны и Колби Дженовей.

Автомобилист 6:3
(2:1, 0:0, 4:2)
Слован
12.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Эдуард Занковец
Вратари
Якуб Коварж Марек Мазанец 58:03 (М. Мазанец 58:08)
1-й период
01:59 Дмитрий Пестунов (Т. Бек, 186)
Патрик Бачик 06:30
10:51 Алексей Василевский
10:51 Алексей Василевский
Радек Смоленяк (1939, К. Геноуэй) 12:30
Томаш Грнка 17:51
18:56 Николай Тимашов (И. Крикунов, 186)
1939 19:47
2-й период
Симон Депре 25:21
31:34 Никита Трямкин
Андрей Мезарош 34:35
35:21 Тэйлор Бек
38:24 186
3-й период
Андрей Мезарош 41:27
42:55 Егор Миловзоров (Ф. Паре, Н. Трямкин)
Колби Геноуэй 43:43
Андрей Мезарош 44:04
45:36 Артем Гареев (А. Торченюк, Ал. Михнов)
Иван Шварни (Т. Ворачек, Ю. Микуш) 48:22
Колби Геноуэй 49:05
51:15 Евгений Чесалин (Д. Пестунов)
52:34 Николай Тимашов
55:00 Алексей Симаков
Колби Геноуэй 56:11
58:08 п.в. Артем Гареев
Статистика
35 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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