Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Пестунов, Николай Тимашов, Егор Миловзоров, Евгений Чесалин и Артём Гареев, оформивший дубль. Две результативных передачи сделал защитник Денис Куляш, проводящий свой дебютный матч за команду из Екатеринбурга. Голы у гостей записали на свой счёт Радек Смоленяк, Иван Шварны и Колби Дженовей.