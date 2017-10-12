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Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 6:3.
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 6:3.
В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Пестунов, Николай Тимашов, Егор Миловзоров, Евгений Чесалин и Артём Гареев, оформивший дубль. Две результативных передачи сделал защитник Денис Куляш, проводящий свой дебютный матч за команду из Екатеринбурга. Голы у гостей записали на свой счёт Радек Смоленяк, Иван Шварны и Колби Дженовей.
|Автомобилист
|
6:3
(2:1, 0:0, 4:2)
|Слован
|Владимир Крикунов
|Эдуард Занковец
|Якуб Коварж
|Марек Мазанец 58:03 (М. Мазанец 58:08)
|1-й период
|01:59
|Дмитрий Пестунов (Т. Бек, 186)
|Патрик Бачик
|06:30
|10:51
|Алексей Василевский
|10:51
|Алексей Василевский
|Радек Смоленяк (1939, К. Геноуэй)
|12:30
|Томаш Грнка
|17:51
|18:56
|Николай Тимашов (И. Крикунов, 186)
|1939
|19:47
|2-й период
|Симон Депре
|25:21
|31:34
|Никита Трямкин
|Андрей Мезарош
|34:35
|35:21
|Тэйлор Бек
|38:24
|186
|3-й период
|Андрей Мезарош
|41:27
|42:55
|Егор Миловзоров (Ф. Паре, Н. Трямкин)
|Колби Геноуэй
|43:43
|Андрей Мезарош
|44:04
|45:36
|Артем Гареев (А. Торченюк, Ал. Михнов)
|Иван Шварни (Т. Ворачек, Ю. Микуш)
|48:22
|Колби Геноуэй
|49:05
|51:15
|Евгений Чесалин (Д. Пестунов)
|52:34
|Николай Тимашов
|55:00
|Алексей Симаков
|Колби Геноуэй
|56:11
|58:08
|п.в.
|Артем Гареев
|35
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)