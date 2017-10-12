«Барыс» без лидеров разгромил «Югру» в гостевом матче

Подопечные Евгения Корешкова в Ханты-Мансийске встречались с местной «Югрой» и выиграли со счетом 5:2.

К первому перерыву хоккеисты «Барыса» вели со счетом 4:0. Уже спустя минуту после стартового вбрасывания отличился Талгат Жайлауов, на шестой минуте шайбу забросил Константин Пушкарев, на 19-й большинство реализовал Мэттью Фрэттин, а за несколько секунд до перерыва шайбу в «раздевалку» хозяевам отправил Владимир Маркелов.

Во втором периоде «Барыс» отправил «Югре» пятую шайбу — на 34-й минуте отличился Никита Михайлис. Ворота астанчан в этом матче защищал Хенрик Карлссон, однако ему не удалось выстоять на ноль. Под занавес второй 20-минутке хозяева умудрились дважды реализовать большинство.

Отметим, что этот матч снова пропускали лидеры «Барыса» Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Даррен Диц, которые восстанавливаются от травм. В предыдущей встрече, также без этих лидеров, астанинский клуб в гостях победил омский «Авангард».