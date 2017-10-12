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Лига: КХЛ не ведет переговоры о появлении клуба в Ташкенте, заявки из города не было
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Ранее источник, близкий к ситуации, заявил «Р-Спорт», что клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в течение двух ближайших сезонов. Позже директор ташкентского «Бинокора» Абдумаджид Насиров заявил «Р-Спорт», что поставлена задача, чтобы «в сезоне-2018/19 в КХЛ появилась команда из Ташкента».
«КХЛ не вела и не ведёт в данный момент никаких переговоров о возможном появлении команды лиги в Ташкенте. Заявки на вступление в КХЛ клуба из этого города не поступало», — сообщили в