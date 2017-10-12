Лига: КХЛ не ведет переговоры о появлении клуба в Ташкенте, заявки из города не было

Ранее источник, близкий к ситуации, заявил «Р-Спорт», что клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в течение двух ближайших сезонов. Позже директор ташкентского «Бинокора» Абдумаджид Насиров заявил «Р-Спорт», что поставлена задача, чтобы «в сезоне-2018/19 в КХЛ появилась команда из Ташкента».