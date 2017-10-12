ХК «Лада» опроверг информацию о приглашении Гуськова на пост генменеджера клуба

Ранее о том, что Гуськов может стать генменеджером «Лады», сообщил портал «Чемпионат.ком».
«В первый раз об этом слышу. У нас есть генеральный менеджер (Сергей Михалев — прим. ТАСС), а у Александра хорошо получается на телевидении», — сказал Вдовин.
Гуськов также не подтвердил появившуюся информацию. «Я со многими людьми разговариваю и обсуждаю разные темы. Если бы я собирался возглавить «Ладу», то заявил бы об этом. Ровно то же самое касается и «Локомотива», — отметил он.
Гуськов стал двукратным чемпионом России в составе ярославского «Локомотива», а также серебряным призером чемпионата мира 2002 года в составе сборной России. Сейчас он является хоккейным экспертом на телеканалах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ».