ХК «Лада» опроверг информацию о приглашении Гуськова на пост генменеджера клуба

Ранее о том, что Гуськов может стать генменеджером «Лады», сообщил портал «Чемпионат.ком».

«В первый раз об этом слышу. У нас есть генеральный менеджер (Сергей Михалев — прим. ТАСС), а у Александра хорошо получается на телевидении», — сказал Вдовин.

Гуськов также не подтвердил появившуюся информацию. «Я со многими людьми разговариваю и обсуждаю разные темы. Если бы я собирался возглавить «Ладу», то заявил бы об этом. Ровно то же самое касается и «Локомотива», — отметил он.