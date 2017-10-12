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16:52 (мск), источник: ТАСС

ХК «Лада» опроверг информацию о приглашении Гуськова на пост генменеджера клуба

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» опроверг информацию о приглашении Александра Гуськова на пост генерального менеджера команды. Об этом ТАСС заявил генеральный директор тольяттинцев Владимир Вдовин.

Ранее о том, что Гуськов может стать генменеджером «Лады», сообщил портал «Чемпионат.ком».

«В первый раз об этом слышу. У нас есть генеральный менеджер (Сергей Михалев — прим. ТАСС), а у Александра хорошо получается на телевидении», — сказал Вдовин.

Гуськов также не подтвердил появившуюся информацию. «Я со многими людьми разговариваю и обсуждаю разные темы. Если бы я собирался возглавить «Ладу», то заявил бы об этом. Ровно то же самое касается и «Локомотива», — отметил он.

Гуськов стал двукратным чемпионом России в составе ярославского «Локомотива», а также серебряным призером чемпионата мира 2002 года в составе сборной России. Сейчас он является хоккейным экспертом на телеканалах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ».

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