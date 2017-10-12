Нападающий «Ак Барса» Галиев дисквалифицирован на один матч

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Ак Барса» Станислава Галиева наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.