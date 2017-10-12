Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Придется греться российским газом: Европу оставили без СПГ - СМИ
Секс сокращает жизнь
Как банки анализируют соцсети клиентов при выдаче кредита
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Слован
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Йокерит
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш6
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
13.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.10
Флорида Пантерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.10
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз3
Все события
Лукашенко устроил демарш перед Путиным на саммите СНГ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
15:18 (мск), источник: Р-Спорт

Насиров: Поставлена задача, чтобы клуб из Ташкента появился в КХЛ в сезоне-2018/19

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Перед ташкентским хоккейным клубом «Бинокор» поставлена задача в сезоне-2018/19 стать участником КХЛ, заявил агентству «Р-Спорт» директор «Бинокора» Абдумаджид Насиров.

Ранее источник, близкий к ситуации, заявил «Р-Спорт», что хоккейный клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в течение двух ближайших сезонов.

Читайте также
Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

«При поддержке государства и спонсоров это все возможно. Задача поставлена, чтобы в сезоне-2018/19 в КХЛ появилась команда из Ташкента. Есть сдвиги в этом направлении. Мы запустили программу, ищем своих. По всему миру много узбеков, которые в свое время уехали и сейчас занимаются серьезно хоккеем. Как минимум 5−6 человек есть, которые прошли российскую и американскую хоккейные школы. Мы сможем из них собрать пятерку», — сказал Насиров по телефону.

«Клуб существует три года, очень мало детей пока, но начались подвижки. Правительство поддерживает, строит большой каток на 14 тысяч мест. Это не просто так. Есть задача, чтобы в Узбекистан вернулся хоккей, есть задача, чтобы хотя бы одна команда представлена была в КХЛ. Нам нужно время, чтобы подготовить своих ребят. Не так, как китайцы, — зайти в КХЛ и набрать канадцев и россиян. Ведь если есть финансирование, это сделать очень легко. Мы хотим своих ребят, достойных. На сегодняшний день есть молодые и перспективные ребята, но пока это не уровень КХЛ», — добавил Насиров.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
ЦСКА разомнется на «Милане»: анонс старта Евролиги
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Виталий Кличко посоветовал Фьюри употреблять поменьше кокаина
Защитник не принял предложение «Спартака» о продлении контракта
49-летний экс-нападающий сборной Англии вернется в футбол
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь