Насиров: Поставлена задача, чтобы клуб из Ташкента появился в КХЛ в сезоне-2018/19

«При поддержке государства и спонсоров это все возможно. Задача поставлена, чтобы в сезоне-2018/19 в КХЛ появилась команда из Ташкента. Есть сдвиги в этом направлении. Мы запустили программу, ищем своих. По всему миру много узбеков, которые в свое время уехали и сейчас занимаются серьезно хоккеем. Как минимум 5−6 человек есть, которые прошли российскую и американскую хоккейные школы. Мы сможем из них собрать пятерку», — сказал Насиров по телефону.

«Клуб существует три года, очень мало детей пока, но начались подвижки. Правительство поддерживает, строит большой каток на 14 тысяч мест. Это не просто так. Есть задача, чтобы в Узбекистан вернулся хоккей, есть задача, чтобы хотя бы одна команда представлена была в КХЛ. Нам нужно время, чтобы подготовить своих ребят. Не так, как китайцы, — зайти в КХЛ и набрать канадцев и россиян. Ведь если есть финансирование, это сделать очень легко. Мы хотим своих ребят, достойных. На сегодняшний день есть молодые и перспективные ребята, но пока это не уровень КХЛ», — добавил Насиров.