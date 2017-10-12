Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с вратарем Максимом Третьяком

Отмечается, что контракт с 20-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За два сезона в «Адмирале» Максим Третьяк, который является внуком известного в прошлом голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сыграл 5 матчей в КХЛ, пропустив в них 9 шайб и в среднем отражая 91,3% бросков.