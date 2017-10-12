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14:33 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с вратарем Максимом Третьяком

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Адмирал» расстался с голкипером Максимом Третьяком, сообщается на официальном сайте владивостокской команды.

Отмечается, что контракт с 20-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За два сезона в «Адмирале» Максим Третьяк, который является внуком известного в прошлом голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сыграл 5 матчей в КХЛ, пропустив в них 9 шайб и в среднем отражая 91,3% бросков.

Кроме этого, «Адмирал» объявил о назначении 26-летнего белорусского специалиста Владислава Занковца на должность тренера по физической подготовке. В качестве игрока он преимущественно выступал в чемпионате Белоруссии. Владислав Занковец — сын главного тренера братиславского «Слована» Эдуарда Занковца.

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