Игрок омского «Авангарда» Лемтюгов пришёл в сознание и общается с семьёй

Источник: Om1.ru

После операции по удалению селезёнки нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов не только пришёл в сознание, но и общается со своей семьёй. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Сейчас игрок восстанавливается в клинической больнице № 1 имени Кабанова.

Чтобы поддержать Николая, его партнёры по команде записали для него видеоприветствие под хэштегом #КоляДержись! Хоккеисты пожелали Лемтюгову скорейшего возвращения на лёд: «Мы ждём тебя, ты нужен команде!».

Напомним, что Николай Лемтюгов был травмирован 10 октября во время игры с казахстанским «Барысом». Игрок команды-соперника случайно ударил его крагой, и у Лемтюгова разорвалась селезёнка.