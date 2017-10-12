Игрок омского «Авангарда» Лемтюгов пришёл в сознание и общается с семьёй
Товарищи по команде записали для пострадавшего хоккеиста трогательное и брутальное видеообращение «#КоляДержись!».
Товарищи по команде записали для пострадавшего хоккеиста трогательное и брутальное видеообращение «#КоляДержись!».
После операции по удалению селезёнки нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов не только пришёл в сознание, но и общается со своей семьёй. Об этом сообщила
Чтобы поддержать Николая, его партнёры по команде записали для него видеоприветствие под хэштегом #КоляДержись! Хоккеисты пожелали Лемтюгову скорейшего возвращения на лёд: «Мы ждём тебя, ты нужен команде!».
Напомним, что Николай Лемтюгов был травмирован 10 октября во время игры с казахстанским «Барысом». Игрок