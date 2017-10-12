Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ
Сегодня СКА уступил ХК «Сочи» и потерпел первое поражение в этом сезоне.
Сегодня СКА уступил ХК «Сочи» и потерпел первое поражение в этом сезоне.
«СЭ» вспомнил семь самых долгих выигрышных серий в истории лиги.
ЧЕХИ ЛЮТУЮТ.
«МЕТАЛЛУРГ» Мг.
Сезон: 2008/09
Продолжительность: 13 матчей (7 побед в основное время, 1 победа в овертайме, 5 побед в серии буллитов)
Сроки: с 27 октября по 12 декабря 2008 года.
Первая победная суперсерия в истории КХЛ не помогла «Магнитке» зацепиться даже за третье место в регулярке, а от победителя гладкого чемпионата «Салавата» команда Валерия Белоусова отстала на 25 очков. Тем не менее, в конце осени уральцы обыгрывали всех подряд и редко останавливались на
Завершили серию те же, кто ее и начал. В конце октября московские армейцы уступили «Металлургу» в серии буллитов, а в начале декабря они обыграли команду Белоусова в основное время.
ПАМЯТИ ТИХОНОВА.
ЦСКА.
Сезон: 2014/15
Продолжительность: 13 матчей (9 побед в основное время, 4 Б)
Сроки: с 2 ноября по 14 декабря 2014 года.
Соскучившийся по большим победам ЦСКА проскочил всю «регулярку» сезона-2014/15 на одном дыхании. Армейцы в том сезоне потерпели всего 11 поражений и ухитрились выдать две большие победные серии.
Самой запоминающейся стала как раз победа над петербургскими одноклубниками. За несколько часов до начала армейского дерби ушел из жизни Виктор
ПОЛУСУХАЯ СЕРИЯ.
«ЛОКОМОТИВ».
Сезон: 2015/16
Продолжительность: 13 матчей (12 побед в основное время, 1 Б)
Сроки: с 25 сентября по 27 октября 2015 года.
Главным героем «регулярки"-2015/16 стал вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин, который отыграл на «ноль» аж 13 матчей из 34-х. Не обошлась без его «сухарей» и победная серия ярославцев. Более того, с них она и началась — в Хабаровске и Владивостоке голкипер отразил 39 бросков и не пропустил ни одной шайбы. А еще той осенью Мурыгин останавливал СКА в «Ледовом» и оберегал свои ворота от нападающих «Спартака» в Москве. Свой «сухарик» в общую копилку положил и Виталий Колесник — он не пропустил от «Трактора». Из 13 матчей победной серии «Локо» 5 оказались сухими.
ОТ МИНСКА ДО ПИТЕРА.
ЦСКА.
Сезон: 2014/15
Продолжительность: 13 матчей (13 побед в основное время)
Сроки: с 16 сентября по 16 октября 2014 года.
Команда Дмитрия Квартальнова могла выдать суперсерию из 17 побед подряд на старте сезона, но все испортили минские динамовцы. В середине сентября «зубры» огорошили армейцев тремя голами к 21-й минуте и, как не пытались Да Коста с Радуловым выправить ситуацию, им не хватило всего одной шайбы. Разозленный ЦСКА выдал серию из тринадцати побед подряд, 5 из которых были сухими, но в самый неподходящий момент напоролся на СКА в Петербурге. Москвичи вели 3:1, но Ковальчук с Панариным отобрали у них победу и остановили серию.
РАЗГОН К КУБКУ.
СКА.
Сезон: 2016/17
Продолжительность: 15 матчей (13 побед в основное время, 1 ОТ, 1 Б)
Сроки: с 4 октября по 15 ноября 2016 года.
Удивительный факт — первая победная серия будущего чемпиона случилась только в прошлом сезоне. Осенью 2016-го СКА Олега Знарка наглядно продемонстрировал, за счет чего он собирается брать Кубок Гагарина. Все началось с трех сухих побед подряд с общим счетом 14:0 — и это при том, что в соперниках у армейцев был не только «Слован», но и ЦСКА с «Йокеритом». В семи матчах той серии петербуржцы разгромили соперников с разницей в пять шайб и более. Особенно досталось «Барысу», который получил в Ледовом 9 безответных голов. Правда на этой победе все и закончилось — армейцы выплеснули столько эмоций, что через день неожиданно уступили «Автомобилисту» 1:2.
ПОСЛЕДНИЙ «ПРИВЕТ» ОТ ЯГРА.
«АВАНГАРД».
Сезон: 2010/11
Продолжительность: 18 матчей (13 побед в основное время, 4 ОТ, 1 Б)
Сроки: с 26 декабря 2010 года по 24 февраля 2011 года.
Эта серия — последний «привет» «Авангарду» от Яромира Ягра. Летом 2011-го он снова вернется в НХЛ, а за несколько месяцев до отъезда в «Филадельфию» легендарный чех в компании с соотечественником Червенкой и белорусом Калюжным тащил «ястребов» к вершинам регулярки. Финишный спурт вышел шикарным — по ходу серии досталось «Ак Барсу», «Салавату» и «Магнитке». На закуску «Авангард» одолел в Ярославле победителя Западной конференции «Локомотив» и еще раз подтвердил, что является сильнейшей командой в лиге.
Правда, в
БОЙ С ТЕНЬЮ.
СКА.
Сезон: 2017/18
Продолжительность: 20 матчей (17 побед в основное время, 1 ОТ, 2 Б)
Сроки: с 21 августа до 11 октября 2017 года.
Иногда кажется, что нынешний СКА настолько превосходит соперников по лиге, что соревнуется сам с собой: на ровном месте устраивает догонялки с «Витязем», позволяет разбитому было «Торпедо» отыграться и перевести игру в овертайм, разрешает «Магнитке» спастись на последних секундах. А потом приходит в себя и все равно забирает победу себе. Правда в последних матчах таких квестов все меньше и меньше.