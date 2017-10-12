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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ

Сегодня СКА уступил ХК «Сочи» и потерпел первое поражение в этом сезоне.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» вспомнил семь самых долгих выигрышных серий в истории лиги.

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ЧЕХИ ЛЮТУЮТ.

«МЕТАЛЛУРГ» Мг.

Сезон: 2008/09
Продолжительность: 13 матчей (7 побед в основное время, 1 победа в овертайме, 5 побед в серии буллитов)
Сроки: с 27 октября по 12 декабря 2008 года.

Первая победная суперсерия в истории КХЛ не помогла «Магнитке» зацепиться даже за третье место в регулярке, а от победителя гладкого чемпионата «Салавата» команда Валерия Белоусова отстала на 25 очков. Тем не менее, в конце осени уральцы обыгрывали всех подряд и редко останавливались на двух-трех шайбах в ворота соперников. В начале декабря «Магнитка» в трех матчах подряд забивала по шесть голов — московскому «Динамо», «Витязю» и «Спартаку». Особенно лютовало чешское звено Ролинек — Марек — Кудрна. Это ребята забросили 13 из 18-ти шайб в тех трех играх.

Завершили серию те же, кто ее и начал. В конце октября московские армейцы уступили «Металлургу» в серии буллитов, а в начале декабря они обыграли команду Белоусова в основное время.

ПАМЯТИ ТИХОНОВА.

ЦСКА.

Сезон: 2014/15
Продолжительность: 13 матчей (9 побед в основное время, 4 Б)
Сроки: с 2 ноября по 14 декабря 2014 года.

Соскучившийся по большим победам ЦСКА проскочил всю «регулярку» сезона-2014/15 на одном дыхании. Армейцы в том сезоне потерпели всего 11 поражений и ухитрились выдать две большие победные серии. Ноябрьско-декабрьский марш был вторым по порядку и чуть менее эффектным по количеству побед в основное время. Правда, за эти полтора месяца Радулов и компания смогли обыграть почти всех главных конкурентов — «Ак Барс», московское «Динамо» и СКА.

Самой запоминающейся стала как раз победа над петербургскими одноклубниками. За несколько часов до начала армейского дерби ушел из жизни Виктор Тихонов-старший и команды яркой игрой отдали дань уважения великому тренеру. Виктор Тихонов-младший сделал дубль, но остановить ЦСКА не сумел.

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ПОЛУСУХАЯ СЕРИЯ.

«ЛОКОМОТИВ».

Сезон: 2015/16
Продолжительность: 13 матчей (12 побед в основное время, 1 Б)
Сроки: с 25 сентября по 27 октября 2015 года.

Главным героем «регулярки"-2015/16 стал вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин, который отыграл на «ноль» аж 13 матчей из 34-х. Не обошлась без его «сухарей» и победная серия ярославцев. Более того, с них она и началась — в Хабаровске и Владивостоке голкипер отразил 39 бросков и не пропустил ни одной шайбы. А еще той осенью Мурыгин останавливал СКА в «Ледовом» и оберегал свои ворота от нападающих «Спартака» в Москве. Свой «сухарик» в общую копилку положил и Виталий Колесник — он не пропустил от «Трактора». Из 13 матчей победной серии «Локо» 5 оказались сухими.

ОТ МИНСКА ДО ПИТЕРА.

ЦСКА.

Сезон: 2014/15
Продолжительность: 13 матчей (13 побед в основное время)
Сроки: с 16 сентября по 16 октября 2014 года.

Команда Дмитрия Квартальнова могла выдать суперсерию из 17 побед подряд на старте сезона, но все испортили минские динамовцы. В середине сентября «зубры» огорошили армейцев тремя голами к 21-й минуте и, как не пытались Да Коста с Радуловым выправить ситуацию, им не хватило всего одной шайбы. Разозленный ЦСКА выдал серию из тринадцати побед подряд, 5 из которых были сухими, но в самый неподходящий момент напоролся на СКА в Петербурге. Москвичи вели 3:1, но Ковальчук с Панариным отобрали у них победу и остановили серию.

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РАЗГОН К КУБКУ.

СКА.

Сезон: 2016/17
Продолжительность: 15 матчей (13 побед в основное время, 1 ОТ, 1 Б)
Сроки: с 4 октября по 15 ноября 2016 года.

Удивительный факт — первая победная серия будущего чемпиона случилась только в прошлом сезоне. Осенью 2016-го СКА Олега Знарка наглядно продемонстрировал, за счет чего он собирается брать Кубок Гагарина. Все началось с трех сухих побед подряд с общим счетом 14:0 — и это при том, что в соперниках у армейцев был не только «Слован», но и ЦСКА с «Йокеритом». В семи матчах той серии петербуржцы разгромили соперников с разницей в пять шайб и более. Особенно досталось «Барысу», который получил в Ледовом 9 безответных голов. Правда на этой победе все и закончилось — армейцы выплеснули столько эмоций, что через день неожиданно уступили «Автомобилисту» 1:2.

ПОСЛЕДНИЙ «ПРИВЕТ» ОТ ЯГРА.

«АВАНГАРД».

Сезон: 2010/11
Продолжительность: 18 матчей (13 побед в основное время, 4 ОТ, 1 Б)
Сроки: с 26 декабря 2010 года по 24 февраля 2011 года.

Эта серия — последний «привет» «Авангарду» от Яромира Ягра. Летом 2011-го он снова вернется в НХЛ, а за несколько месяцев до отъезда в «Филадельфию» легендарный чех в компании с соотечественником Червенкой и белорусом Калюжным тащил «ястребов» к вершинам регулярки. Финишный спурт вышел шикарным — по ходу серии досталось «Ак Барсу», «Салавату» и «Магнитке». На закуску «Авангард» одолел в Ярославле победителя Западной конференции «Локомотив» и еще раз подтвердил, что является сильнейшей командой в лиге.

Правда, в плей-офф кураж куда-то испарился. Омичи с огромным трудом прошли скромный «Нефтехимик» и уступили магнитогорскому «Металлургу» в полуфинале конференции.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 11.10.2017, 19:30
СКА
ОТ
2Сочи3

БОЙ С ТЕНЬЮ.

СКА.

Сезон: 2017/18
Продолжительность: 20 матчей (17 побед в основное время, 1 ОТ, 2 Б)
Сроки: с 21 августа до 11 октября 2017 года.

Иногда кажется, что нынешний СКА настолько превосходит соперников по лиге, что соревнуется сам с собой: на ровном месте устраивает догонялки с «Витязем», позволяет разбитому было «Торпедо» отыграться и перевести игру в овертайм, разрешает «Магнитке» спастись на последних секундах. А потом приходит в себя и все равно забирает победу себе. Правда в последних матчах таких квестов все меньше и меньше. Сибирско-казахстанскую серию ребята Знарка выиграли с общим счетом 19:3, а потом разгромили «Локомотив» в Ярославле. Остановились лишь на ХК «Сочи» и двадцати победах, причем в домашнем матче.

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