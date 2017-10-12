Узбекистанский «Бинокор» намерен до 2020 года подать заявку на участие в КХЛ

«Наши партнеры и спонсоры — компания ERIELL — сделали большую программу, привезли нам клюшки и многое другое, — сказал он. — Они сами заявили, что, помимо возрождения сборной Узбекистана, ставится цель в течение двух лет, как будет построен наш ледовый дворец, заявить команду в КХЛ. Дворец будет рассчитан на 14 тысяч мест, думаю, строительство завершится в 2019 году. Команду мы хотим формировать из наших хоккеистов, которые сейчас выступают в Америке, а также в КХЛ, будем возвращать их на родину».

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Насыров также отметил, что в настоящий момент команда выступает только на любительских турнирах.

«Конечно, у нас есть план войти в КХЛ до 2020 года, это даже мечта. Пока же мы выступаем только на любительских турнирах, но продолжаем развиваться. У нас в школе занимается уже более ста детей», — отметил собеседник агентства.

Хоккейный клуб в Узбекистане был создан в 1971 году под названием «Спартак». Через два года его переименовали в «Бинокор». Команда выступала в Восточной зоне второй лиги, а также в первой лиге чемпионата СССР.