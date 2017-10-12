Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В самолете, летевшем из Москвы, дебошир ударил стюардессу в лицо
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Слован
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Йокерит
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш6
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз3
Все события
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
10:49 (мск), источник: ТАСС

Узбекистанский «Бинокор» намерен до 2020 года подать заявку на участие в КХЛ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Клуб «Бинокор» из Узбекистана ставит перед собой задачу до 2020 года подать заявку на участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС заявил директор и соучредитель ташкентского клуба Абдумаджид Насыров.

«Наши партнеры и спонсоры — компания ERIELL — сделали большую программу, привезли нам клюшки и многое другое, — сказал он. — Они сами заявили, что, помимо возрождения сборной Узбекистана, ставится цель в течение двух лет, как будет построен наш ледовый дворец, заявить команду в КХЛ. Дворец будет рассчитан на 14 тысяч мест, думаю, строительство завершится в 2019 году. Команду мы хотим формировать из наших хоккеистов, которые сейчас выступают в Америке, а также в КХЛ, будем возвращать их на родину».

Читайте также
Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

Насыров также отметил, что в настоящий момент команда выступает только на любительских турнирах.

«Конечно, у нас есть план войти в КХЛ до 2020 года, это даже мечта. Пока же мы выступаем только на любительских турнирах, но продолжаем развиваться. У нас в школе занимается уже более ста детей», — отметил собеседник агентства.

Хоккейный клуб в Узбекистане был создан в 1971 году под названием «Спартак». Через два года его переименовали в «Бинокор». Команда выступала в Восточной зоне второй лиги, а также в первой лиге чемпионата СССР.

Клуб был возрожден в 2013 году и первое время выступал в форме команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз». В том же году был возрожден чемпионат Узбекистана по хоккею, проведение которого было прервано в 2014 году по неизвестным причинам.

 Мутко: молодежи в России уделяется повышенное внимание как будущему страны и мира
Шарапова победила Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Виталий Кличко посоветовал Фьюри употреблять поменьше кокаина
49-летний экс-нападающий сборной Англии вернется в футбол
Спорт-Экспресс
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь