Конец победной СКА-зке. Заштатный «Сочи» остановил чемпиона
Невероятная победная серия СКА прервалась на 21-м матче.
Невероятная победная серия СКА прервалась на 21-м матче.
КАПИТАН ОТДЫХАЕТ
В понедельник СКА впервые в сезоне сыграл без своего капитана. Официальная версия отсутствия Павла Дацюка в матче против «Спартака» — небольшой отдых для центрфорварда. Оказалось, что отдых не такой уж и не большой: в состав на игру с сочинцами он снова не попал, хотя на лед во время утренней раскатке выходил. В кулуарах Ледового заговорили о микротравме, но версия клуба осталась незыблемой: «Капитан отдыхает».
Так же как и в игре против «Спартака» в первом звене с Ковальчуком и Плотниковым сыграл Коскиранта, а его привычное место в компании с Широковым и Карповым снова занял молодой Мальцев.
БАННЕР ДЛЯ БАРАБАНОВА
Недавний матч против «Салавата» стал для СКА историческим — армейцы забросили 10-тысячную шайбу в истории клуба, а ее автором к большой радости болельщиков стал местный воспитанник Александр Барабанов. Перед встречей с «Сочи»
НОВОЕ БОЛЬШИНСТВО
Победная серия СКА растянулась на 20 матчей, а вот другая счастливая последовательность прервалась чуть раньше — в игре против «Спартака» армейцы впервые за 19 матчей не забили в большинстве. Скорее всего,
Не прошло и минуты после удаления Никиты Тоцицкого, как армейцы вскрыли оборону гостей хитрой комбинацией: Гусев ускорился за ворота и отвлек внимание защитников, а Карпов отпасовал не ему, а под бросок Плотникову. Форвард не промахнулся.
КРОВЬ И ГОЛЫ
Если в первом периоде армейцы доминировали на площадке, то вторые двадцать минут стали временем сочинцев.
Неприятности СКА начались с травмы Зубарева. После броска Гребенщикова шайба срикошетила от клюшки защитника и отскочила ему в лицо. Армеец уехал в раздевалку, заливаясь кровью. Повреждение выглядело жутко, но к началу третьего периода Зубарев вернулся в игру с зашитой щекой.
К этому моменту хозяева уже уступали в счете: Хохлов здорово бросил после выигранного вбрасывания, а перед перерывом Лапенков здорово попал с нулевого угла. Кажется, в обоих случаях Коскинен мог выручить СКА.
В довершение ко всем проблемам, у армейцев расклеилась игра в атаке. Самой яркой иллюстрацией их активности в чужой зоне стал эпизод с прорывом Прохоркина. Нападающий убежал от Полашека, но в самый ответственный момент… шлепнулся на лед.
КОНЕЦ СЕРИИ
Зато в овертайме выручать партнеров вратарю не пришлось — в первой же атаке Коллинз обыграл Коскинена и прервал победную серию СКА.
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|Олег Знарок
|Сергей Зубов
|Микко Коскинен
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|Никита Точицкий
|06:45
|07:41
|Сергей Плотников (М. Карпов, Н. Гусев)
|Никита Щитов
|10:57
|2-й период
|Илья Хохлов (Э. О`Делл)
|24:40
|25:07
|Николай Прохоркин
|Иван Воробьев
|30:40
|Евгений Лапенков (И.А. Воробьев, А. Цветков)
|36:10
|Илья Хохлов
|37:35
|3-й период
|Павел Падакин
|41:40
|Артем Чмыхов
|48:37
|51:21
|Вячеслав Войнов
|Эрик О`Делл
|53:50
|Овертайм
|Шон I Коллинс (К. Уэллман, С. Шмелев)
|60:20
|2
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)