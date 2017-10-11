Конец победной СКА-зке. Заштатный «Сочи» остановил чемпиона

Источник: РИА "Новости"

КАПИТАН ОТДЫХАЕТ

В понедельник СКА впервые в сезоне сыграл без своего капитана. Официальная версия отсутствия Павла Дацюка в матче против «Спартака» — небольшой отдых для центрфорварда. Оказалось, что отдых не такой уж и не большой: в состав на игру с сочинцами он снова не попал, хотя на лед во время утренней раскатке выходил. В кулуарах Ледового заговорили о микротравме, но версия клуба осталась незыблемой: «Капитан отдыхает».

Так же как и в игре против «Спартака» в первом звене с Ковальчуком и Плотниковым сыграл Коскиранта, а его привычное место в компании с Широковым и Карповым снова занял молодой Мальцев.

БАННЕР ДЛЯ БАРАБАНОВА

Недавний матч против «Салавата» стал для СКА историческим — армейцы забросили 10-тысячную шайбу в истории клуба, а ее автором к большой радости болельщиков стал местный воспитанник Александр Барабанов. Перед встречей с «Сочи» фан-сектор отметил это событие баннером: рядом с числом 10 000 был изображен хоккеист под номером 94. Магия цифр понятна.

НОВОЕ БОЛЬШИНСТВО

Победная серия СКА растянулась на 20 матчей, а вот другая счастливая последовательность прервалась чуть раньше — в игре против «Спартака» армейцы впервые за 19 матчей не забили в большинстве. Скорее всего, из-за той самой потери Дацюка. Однако к игре против «Сочи» обновленная первая спецбригада сыгралась и открыла счет после первого же удаления у гостей.

Не прошло и минуты после удаления Никиты Тоцицкого, как армейцы вскрыли оборону гостей хитрой комбинацией: Гусев ускорился за ворота и отвлек внимание защитников, а Карпов отпасовал не ему, а под бросок Плотникову. Форвард не промахнулся.

КРОВЬ И ГОЛЫ

Если в первом периоде армейцы доминировали на площадке, то вторые двадцать минут стали временем сочинцев.

Неприятности СКА начались с травмы Зубарева. После броска Гребенщикова шайба срикошетила от клюшки защитника и отскочила ему в лицо. Армеец уехал в раздевалку, заливаясь кровью. Повреждение выглядело жутко, но к началу третьего периода Зубарев вернулся в игру с зашитой щекой.

К этому моменту хозяева уже уступали в счете: Хохлов здорово бросил после выигранного вбрасывания, а перед перерывом Лапенков здорово попал с нулевого угла. Кажется, в обоих случаях Коскинен мог выручить СКА.

В довершение ко всем проблемам, у армейцев расклеилась игра в атаке. Самой яркой иллюстрацией их активности в чужой зоне стал эпизод с прорывом Прохоркина. Нападающий убежал от Полашека, но в самый ответственный момент… шлепнулся на лед.

КОНЕЦ СЕРИИ

Когда-то Дмитрий Шикин играл за СКА, но три матча за основу в сезоне-2013/14 стали его максимумом. В среду бывший голкипер армейцев сделал все, чтобы напомнить о себе Петербургу. Он мог отстоять для «Сочи» победу в основное время, но бросок Войнова был слишком сложен даже для Шикина, тем более, что шайба залетела после двух рикошетов.

Зато в овертайме выручать партнеров вратарю не пришлось — в первой же атаке Коллинз обыграл Коскинена и прервал победную серию СКА.