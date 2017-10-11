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23:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конец победной СКА-зке. Заштатный «Сочи» остановил чемпиона

Невероятная победная серия СКА прервалась на 21-м матче.

Источник: РИА "Новости"

КАПИТАН ОТДЫХАЕТ

В понедельник СКА впервые в сезоне сыграл без своего капитана. Официальная версия отсутствия Павла Дацюка в матче против «Спартака» — небольшой отдых для центрфорварда. Оказалось, что отдых не такой уж и не большой: в состав на игру с сочинцами он снова не попал, хотя на лед во время утренней раскатке выходил. В кулуарах Ледового заговорили о микротравме, но версия клуба осталась незыблемой: «Капитан отдыхает».

Так же как и в игре против «Спартака» в первом звене с Ковальчуком и Плотниковым сыграл Коскиранта, а его привычное место в компании с Широковым и Карповым снова занял молодой Мальцев.

БАННЕР ДЛЯ БАРАБАНОВА

Недавний матч против «Салавата» стал для СКА историческим — армейцы забросили 10-тысячную шайбу в истории клуба, а ее автором к большой радости болельщиков стал местный воспитанник Александр Барабанов. Перед встречей с «Сочи» фан-сектор отметил это событие баннером: рядом с числом 10 000 был изображен хоккеист под номером 94. Магия цифр понятна.

НОВОЕ БОЛЬШИНСТВО

Победная серия СКА растянулась на 20 матчей, а вот другая счастливая последовательность прервалась чуть раньше — в игре против «Спартака» армейцы впервые за 19 матчей не забили в большинстве. Скорее всего, из-за той самой потери Дацюка. Однако к игре против «Сочи» обновленная первая спецбригада сыгралась и открыла счет после первого же удаления у гостей.

Не прошло и минуты после удаления Никиты Тоцицкого, как армейцы вскрыли оборону гостей хитрой комбинацией: Гусев ускорился за ворота и отвлек внимание защитников, а Карпов отпасовал не ему, а под бросок Плотникову. Форвард не промахнулся.

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КРОВЬ И ГОЛЫ

Если в первом периоде армейцы доминировали на площадке, то вторые двадцать минут стали временем сочинцев.

Неприятности СКА начались с травмы Зубарева. После броска Гребенщикова шайба срикошетила от клюшки защитника и отскочила ему в лицо. Армеец уехал в раздевалку, заливаясь кровью. Повреждение выглядело жутко, но к началу третьего периода Зубарев вернулся в игру с зашитой щекой.

К этому моменту хозяева уже уступали в счете: Хохлов здорово бросил после выигранного вбрасывания, а перед перерывом Лапенков здорово попал с нулевого угла. Кажется, в обоих случаях Коскинен мог выручить СКА.

В довершение ко всем проблемам, у армейцев расклеилась игра в атаке. Самой яркой иллюстрацией их активности в чужой зоне стал эпизод с прорывом Прохоркина. Нападающий убежал от Полашека, но в самый ответственный момент… шлепнулся на лед.

КОНЕЦ СЕРИИ

Когда-то Дмитрий Шикин играл за СКА, но три матча за основу в сезоне-2013/14 стали его максимумом. В среду бывший голкипер армейцев сделал все, чтобы напомнить о себе Петербургу. Он мог отстоять для «Сочи» победу в основное время, но бросок Войнова был слишком сложен даже для Шикина, тем более, что шайба залетела после двух рикошетов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато в овертайме выручать партнеров вратарю не пришлось — в первой же атаке Коллинз обыграл Коскинена и прервал победную серию СКА.

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

СКА 2:3 ОТ
(1:0, 0:2, 1:0)
Сочи
11.10.2017, 19:30 Зрители: 11845 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Сергей Зубов
Вратари
Микко Коскинен Дмитрий Шикин
1-й период
Никита Точицкий 06:45
07:41 Сергей Плотников (М. Карпов, Н. Гусев)
Никита Щитов 10:57
2-й период
Илья Хохлов (Э. О`Делл) 24:40
25:07 Николай Прохоркин
Иван Воробьев 30:40
Евгений Лапенков (И.А. Воробьев, А. Цветков) 36:10
Илья Хохлов 37:35
3-й период
Павел Падакин 41:40
Артем Чмыхов 48:37
51:21 Вячеслав Войнов
Эрик О`Делл 53:50
Овертайм
Шон I Коллинс (К. Уэллман, С. Шмелев) 60:20
Статистика
2 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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