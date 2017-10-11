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23:39 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Салавату Юлаеву»

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на домашней площадке уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4 (0:3, 0:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед матчем с уфимцами в состав минчан возвратились оправившиеся от травм форварды Джек Скилле и Джастин Фонтэйн. В запасе остались два опытных нападающих Артур Гаврус и Александр Матерухин. Однако усилить атакующую линию «Динамо» не удалось. Ворота гостей надежно защищал голкипер Бен Скривенс, который прошлый сезон провел в составе минчан. Хозяева площадки уступили в прошедшей игре также из-за низкой реализации численного преимущества, после удалений в составе соперника.

Хоккеисты «Салавата» уже в стартовом периоде создали хороший задел в счете. На 4-й минуте Энвер Лисин вовремя успел к отскочившей от борта шайбе и отправил ее в незащищенный угол ворот динамовцев. Вскоре Михаил Юньков использовал передачу партнера и удвоил преимущество гостей. Еще до перерыва уфимцы вновь забросили. Точный бросок на счету одного из лидеров нападения «Салавата» Линуса Умрака — 3:0.

Сразу же после отдыха главный тренер «Динамо» Горди Дуайер заменил вратаря. Вместо Юнаса Энрота место на последнем рубеже обороны занял Михаил Карнаухов. Однако и молодой голкипер недолго оставался «сухим». Хоккеист уфимцев Игорь Макаров сделал счет 4:0.

На 48-й минуте «зубры» действовали впятером против трех соперников, но так и не смогли реализовать большинство. Лишь на 57-й минуте удался выход на один Егору Шаранговчиу, который мастерски обыграл Бена Скривенса. Вскоре Джек Скилле сократил отставание, но большего минчанам добиться не удалось.

Следующий матч «Динамо» проведет 13 октября на своей площадке против нижнекамского «Нефтехимика».

Динамо Мн 2:4
(0:3, 0:1, 2:0)
Салават Юлаев
11.10.2017, 19:30 Зрители: 12606 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Эркка Вестерлунд
Вратари
Юнас Энрот 20:00 (М. Карнаухов 20:00-58:20, М. Карнаухов 58:48-59:15) Бен Скривенс
1-й период
Филип Ларсен 00:26
Энвер Лисин (Ф. Ларсен, А. Федоров) 03:56
2528 (А. Федоров, Э. Лисин) 06:45
2528 12:36
Антон Лазарев 16:38
Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен) 19:31
2-й период
Игорь Макаров (А. Лазарев, М. Осипов) 21:24
Максим Гончаров 23:38
31:57 Дмитрий Знахаренко
3-й период
Максим I Осипов 45:31
Максим Гончаров 47:24
51:05 Артем Волков
Игорь Макаров 51:05
53:20 Артем Волков
56:38 Егор Шарангович
58:00 Джек Скилле (Д. Знахаренко, Д. Фонтэйн)
Статистика
6 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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