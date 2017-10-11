Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Салавату Юлаеву»

Перед матчем с уфимцами в состав минчан возвратились оправившиеся от травм форварды Джек Скилле и Джастин Фонтэйн. В запасе остались два опытных нападающих Артур Гаврус и Александр Матерухин. Однако усилить атакующую линию «Динамо» не удалось. Ворота гостей надежно защищал голкипер Бен Скривенс, который прошлый сезон провел в составе минчан. Хозяева площадки уступили в прошедшей игре также из-за низкой реализации численного преимущества, после удалений в составе соперника.

Хоккеисты «Салавата» уже в стартовом периоде создали хороший задел в счете. На 4-й минуте Энвер Лисин вовремя успел к отскочившей от борта шайбе и отправил ее в незащищенный угол ворот динамовцев. Вскоре Михаил Юньков использовал передачу партнера и удвоил преимущество гостей. Еще до перерыва уфимцы вновь забросили. Точный бросок на счету одного из лидеров нападения «Салавата» Линуса Умрака — 3:0.

Сразу же после отдыха главный тренер «Динамо» Горди Дуайер заменил вратаря. Вместо Юнаса Энрота место на последнем рубеже обороны занял Михаил Карнаухов. Однако и молодой голкипер недолго оставался «сухим». Хоккеист уфимцев Игорь Макаров сделал счет 4:0.

На 48-й минуте «зубры» действовали впятером против трех соперников, но так и не смогли реализовать большинство. Лишь на 57-й минуте удался выход на один Егору Шаранговчиу, который мастерски обыграл Бена Скривенса. Вскоре Джек Скилле сократил отставание, но большего минчанам добиться не удалось.