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23:37 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» обыграла в овертайме московский «Спартак» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Даниил Вовченко (9-я минута), Павел Чернов (37) и Дмитрий Кагарлицкий, у гостей — Артем Воронин (27) и Артем Подшендялов (33).

«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд. Красно- белые занимают 12-е, предпоследнее, место в Западной конференции с 21 очком после 20 игр. «Северсталь» замыкает восьмерку на Западе, набрав 28 очков в 20 встречах.

В следующем матче череповецкий клуб встретится 13 октября с рижским «Динамо», красно-белые в этот же день проведут гостевую игру с нижегородским «Торпедо».

В других матчах нижнекамский «Нефтехимик» дома проиграл ярославскому «Локомотиву» (1:3), «Торпедо» на своей площадке обыграло рижское «Динамо» (3:1).

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