«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Даниил Вовченко (9-я минута), Павел Чернов (37) и Дмитрий Кагарлицкий, у гостей — Артем Воронин (27) и Артем Подшендялов (33).

«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд. Красно- белые занимают 12-е, предпоследнее, место в Западной конференции с 21 очком после 20 игр. «Северсталь» замыкает восьмерку на Западе, набрав 28 очков в 20 встречах.

В следующем матче череповецкий клуб встретится 13 октября с рижским «Динамо», красно-белые в этот же день проведут гостевую игру с нижегородским «Торпедо».