«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» обыграла в овертайме московский «Спартак» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» обыграла в овертайме московский «Спартак» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Даниил Вовченко (9-я минута), Павел Чернов (37) и Дмитрий Кагарлицкий, у гостей — Артем Воронин (27) и Артем Подшендялов (33).
«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд. Красно- белые занимают 12-е, предпоследнее, место в Западной конференции с 21 очком после 20 игр. «Северсталь» замыкает восьмерку на Западе, набрав 28 очков в 20 встречах.
В следующем матче череповецкий клуб встретится 13 октября с рижским «Динамо»,
В других матчах нижнекамский «Нефтехимик» дома проиграл ярославскому «Локомотиву» (1:3), «Торпедо» на своей площадке обыграло рижское «Динамо» (3:1).