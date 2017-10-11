Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

На данный момент в КХЛ выступает 27 клубов из семи стран — России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии. Ранее было объявлено, что по итогам сезона-2017/18 лигу покинут три клуба. По словам председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, лига будет «избавляться от несоответствующих регламенту клубов и привлекать качественные клубы, возможно, из Европы».

По информации источника агентства, одним из клубов, которые могут пополнить лигу либо в следующем сезоне, либо в сезоне-2019/20, является команда из Ташкента. С конца января в столице Узбекистана ведется строительство ледового комплекса «Хумо Арена», рассчитанного на 12 тысяч зрителей в «хоккейном» варианте. Завершение строительства дворца намечено на осень 2018 года.

Планируется, что после открытия «Хумо Арена» будет принимать домашние матчи клуба «Бинокор» в чемпионате КХЛ. Сроки входа клуба в лигу напрямую зависят от даты сдачи дворца в эксплуатацию. Финансирование клуба может взять одна из структур международной нефтесервисной группы ERIELL, в настоящий момент являющейся одним из партнеров КХЛ. ERIELL активно работает в Узбекистане, и ее владельцы заинтересованы в появлении клуба КХЛ.