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19:04 (мск), источник: Р-Спорт

Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Хоккейный клуб из Ташкента может появиться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в течение двух ближайших сезонов, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

На данный момент в КХЛ выступает 27 клубов из семи стран — России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии. Ранее было объявлено, что по итогам сезона-2017/18 лигу покинут три клуба. По словам председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, лига будет «избавляться от несоответствующих регламенту клубов и привлекать качественные клубы, возможно, из Европы».

По информации источника агентства, одним из клубов, которые могут пополнить лигу либо в следующем сезоне, либо в сезоне-2019/20, является команда из Ташкента. С конца января в столице Узбекистана ведется строительство ледового комплекса «Хумо Арена», рассчитанного на 12 тысяч зрителей в «хоккейном» варианте. Завершение строительства дворца намечено на осень 2018 года.

Планируется, что после открытия «Хумо Арена» будет принимать домашние матчи клуба «Бинокор» в чемпионате КХЛ. Сроки входа клуба в лигу напрямую зависят от даты сдачи дворца в эксплуатацию. Финансирование клуба может взять одна из структур международной нефтесервисной группы ERIELL, в настоящий момент являющейся одним из партнеров КХЛ. ERIELL активно работает в Узбекистане, и ее владельцы заинтересованы в появлении клуба КХЛ.

На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) прошла презентация «Хумо Арены». На ней представители узбекистанской стороны просили о проведении на арене хоккейного турнира под эгидой IIHF, который был бы приурочен к открытию дворца в следующем году. По информации источника агентства, предметные переговоры между узбекистанской стороной и КХЛ начнутся, когда станет понятна точная дата сдачи «Хумо Арены» в эксплуатацию.

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